Овечкин считает, что «Вашингтон» совершал много ошибок в матче с «Сент-Луисом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент-Луис Блюз» (3:2).

«Первый матч, много ошибок и немного рваный ритм, но у нас было достаточное количество моментов», — приводит слова игрока пресс-служба «Кэпиталз».

По мнению Овечкина, его тройка вместе с Никласом Бекстрёмом и Томом Уилсоном достаточно хорошо действовала, а с каждым матчем они будут играть ещё лучше.

«У меня тоже сегодня было много возможностей забить, использовал одну. Может быть, в следующий раз получится больше», — сказал Овечкин.

Ранее сообщалось, что голы Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» победить «Сент-Луис» в НХЛ.