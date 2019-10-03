Овечкин занял первое место среди действующих хоккеистов по голам в матчах открытия НХЛ
- © Meng Yongmin/Xinhua
- globallookpress.com
Россиянин отличился в игре регулярного чемпионата с «Сент-Луис Блюз».
Теперь на его счету 11 заброшенных шайб в 15 матчах открытия, что является самым высоким показателем среди действующих игроков. На втором месте располагается нападающий «Миннесота Уайлд» Зак Паризе с десятью шайбами в 13 матчах.
«Вашингтон» победил «Сент-Луис» со счётом 3:2.
Ранее Овечкин заявил, что «Вашингтон» совершал много ошибок в матче с «Сент-Луисом».