«Он выйдет из кризиса»: с чем связана неудачная игра Бобровского на старте сезона в НХЛ

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский неудачно начал текущий сезон в Национальной хоккейной лиге. Двукратный обладатель «Везина Трофи» пропустил больше шайб, чем остальные хоккеисты, и занимает 56-е место по проценту отражённых бросков. При этом он находится на второй строчке в рейтинге самых высокооплачиваемых голкиперов в лиге, что вызывает недовольство болельщиков «Пантерз». RT разбирается, насколько справедлива критика в адрес россиянина.

Новый сезон в НХЛ складывается для российских хоккеистов по-разному. Одни, как Александр Овечкин и Евгений Дадонов, ударно начали регулярный чемпионат и продолжают радовать поклонников. Другим приходится пропускать много матчей из-за травм — с этой проблемой столкнулись Евгений Малкин и Владимир Тарасенко. А некоторые игроки попали под шквал критику за свою неубедительную игру. В этой категории с Александром Радуловым и Никитой Зайцевым оказался и Сергей Бобровский.

Вратаря «Флориды Пантерз» непривычно видеть в числе тех, кто пока что проваливает сезон, однако на данный момент иными словами описать его выступление за новую команду сложно. По итогам десяти матчей, в которых уроженец Новокузнецка выходил на лёд, его статистика совсем не похожа на ту, которую должен демонстрировать двукратный обладатель «Везина Трофи».

Бобровский в начале сезона отражает лишь 87% бросков по своим воротам и пропускает в среднем по 3,79 шайбы за матч. По обоим показателям он не входит в число 50 лучших в лиге. Вдобавок он пропустил больше всего шайб — 33, хотя по проведённому времени на льду занимает лишь 11-е место. Бобровский выходил в стартовом составе «Флориды» девять раз и лишь в четырёх из них его команда одерживала победу.

Главным символом неудач вратаря стала последняя игра с «Ванкувер Кэнакс». Бобровский начинал её в запасе, уступив ворота Сэму Монтембо. Тот и сам оказался не на высоте, пропустив три шайбы за семь минут. Главный тренер Джоэль Кенневилль решил провести замену, но команде от этого лучше не стало. Бобровский доиграл до конца первого периода и отразил всего четыре броска из шести. При счёте 1:5 он опять оказался на скамейке запасных.

No. 5️⃣ for Miller - he's tied with Horvat for the #Canucks team lead! 🚨 pic.twitter.com/JgVWfogvpg — Vancouver Canucks (@Canucks) October 29, 2019

Нельзя сказать, что Бобровский тянет назад всю «Флориду». В целом дела у неё идут неплохо. Команда занимает третье место в Атлантическом дивизионе и пока что имеет шансы на выход в плей-офф, что случалось с ней всего два раза в XXI веке.

До визита в Ванкувер «Пантерз» выиграли четыре матча из шести, и российский вратарь действовал в них уверенно, когда выходил на лёд. Также он отлично себя проявил в принципиальной игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг», когда совершил один из самых впечатляющих сэйвов сезона. Но по итогам большинства матчей статистика Бобровского выглядит катастрофической.

Болельщиков это не может не раздражать, и основной причиной, по которой в соцсетях многие выражают недовольство Бобровским, стали сверхвысокие ожидания от него. Руководство клуба преподнесло подписание контракта с экс-голкипером «Коламбус Блю Джекетс» как начало новой эры, в которую «Пантерз» будут бороться за Кубок Стэнли. Им не хватало сильного вратаря, и россиянин должен был стать тем самым недостающим звеном, чтобы механизм заработал на полную мощь.

Ореол спасителя Бобровскому придавал сумасшедший контракт, по которому ему полагаются $10 млн в год. Россиянин стал самым высокооплачиваемым игроком в клубе, обойдя полевых хоккеистов, и вторым вратарём во всей лиге после Кэри Прайса. Тот, к слову, тоже испытывает проблемы в «Монреаль Канадиенс» и в число главных звёзд сезона не входит.

Именно большая зарплата (даже по меркам полевых игроков) заставляет болельщиков в каждом матче ждать от Бобровского чуда. Но при этом «Пантерз» не могут похвастать достойной обороной, которая бы оказывала ему посильную помощь.

Бобровский допускает индивидуальные ошибки, и первая пропущенная шайба от «Ванкувера» яркий тому пример. Однако вторая подтверждает, что руководство клуба ошиблось с приоритетами, — игроки «Флориды» подставили своего голкипера в том эпизоде.

По мнению бывшего тренера сборной России Владимира Плющева, высокие требования от Бобровского связаны именно с его высокой зарплатой, и это в порядке вещей для заокеанской лиги.

«В НХЛ особый подход к деньгам. Там тренер как в фигурном катании — он выводит на лёд, хлопает по плечу, а на него потом смотрит публика. Они не так плотно работают с игроками, как наши специалисты. Большой контракт означает, что его надо отрабатывать, а свои проблемы решай сам. Думаю, семья и друзья всё-таки помогут Сергею, сам он человек коммуникабельный. То, что про него пишут… К нашим так относятся, стараются куснуть, ухватиться за любой повод. Ничего в этом удивительного нет», — сказал Плющев в интервью RT.

Эксперт отметил, что пока рано говорить о неготовности Бобровского к сезону, так как он не раз в прошлом подтверждал свой класс и не случайно дважды признавался лучшим голкипером НХЛ.

Также по теме Рекорд Овечкина, дубль Гурьянова и шедевр Панарина: российские хоккеисты забросили шесть шайб в НХЛ Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Эдмонтоном» и побил рекорд НХЛ по гостевым голам в большинстве. Денис Гурьянов принёс...

«Каждый спортсмен может находиться не в лучшей форме. Сложно сказать, с чем связана статистика Бобровского. Тем не менее, его уровень и класс позволяют говорить о том, что он выйдет из этого кризиса. Для этого ему надо помочь. В России тренеры всегда в таких случаях помогают, а в НХЛ считается, что если игрок получает большие деньги, то он сам должен решать свои вопросы. Думаю, что Бобровский справится, ведь это не патологический кризис. Просто не сложилось начало сезона», — добавил Плющев.

Если разбирать игру Бобровского, то помимо не соответствующей его уровню обороны команды и допустимых для любого вратаря «чёрных дней» можно выделить ещё один фактор. Октябрь, первый месяц нового сезона, традиционно считает самым сложным для россиянина. В это время он пропускает в среднем 2,91 шайбы за матч, а, к примеру, в более ответственный из-за борьбы за плей-офф март — уже 2,05, при том что и играть весной ему приходилось гораздо чаще.

«Возможно, Бобровский не набрал нужных кондиций и выйдет на пик формы немного позднее. Ведь когда плей-офф начинается, он выглядит достаточно убедительно. Это индивидуально для каждого игрока, каждый сам знает, как ему надо готовиться, тем более на таком уровне. Бобровский — это вратарь очень высокого класса, и я убеждён, что он свои проблемы решит», — считает Плющев.

Какой бы ужасающей ни была статистика Бобровского, десять матчей в новом клубе не являются показателем. Лучше понять, стоит ли российский вратарь затраченных средств или нет, должна большая домашняя серия, которая начнётся в середине ноября и будет включать в себя всего два выездных матча из 16. К этому времени адаптация Бобровского в новой команде должна будет завершиться.