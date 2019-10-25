Рекорд Овечкина, дубль Гурьянова и шедевр Панарина: российские хоккеисты забросили шесть шайб в НХЛ

Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Эдмонтоном» и побил рекорд НХЛ по гостевым голам в большинстве. Денис Гурьянов принёс победу «Далласу», впервые забив дважды в одном матче регулярки. Артемий Панарин отличился голом в пятый раз за сезон и помог «Рейнджерс» прервать пятиматчевую серию без побед. Забросил шайбу и Евгений Дадонов, но это не спасло «Флориду» от поражения по буллитам.

Рекорд Овечкина без победы

Главным матчем прошедшего дня в НХЛ стала встреча «Эдмонтон Ойлерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Столичная команда набрала отличный ход, одержала четыре победы подряд и была вправе рассчитывать на пятую, так как проблем у канадцев в последнее время накопилось немало. Их безголевая серия длилась почти два с половиной часа, и у болельщиков накопились вопросы к Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю, которые перестали оправдывать свой звёздный статус. Остроты матчу добавляло то, что в гости к «Эдмонтону» приехал лучший бомбардир текущего сезона, и это был не Александр Овечкин, а защитник Джон Карлсон — такого парадокса лига не знала давно.

В первом периоде «Ойлерз» всё-таки распечатали чужие ворота, но не без помощи соперника. После не таящего в себе угрозы броска Дарнелла Нурса шайба попала в клюшку Дмитрия Орлова и срикошетила в сетку.

После перерыва «Вашингтон» отыгрался благодаря голу Якуба Враны с разворота, а затем в игру вступил Овечкин. Российский нападающий потолкался на пятачке и спустя 47 секунд точно пробил по шайбе с лёту. Этот гол стал для капитана «Вашингтона» 666-м за карьеру.

Ovi gives the boys the lead, is v happy about it. pic.twitter.com/pOrO3wKco9 — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) October 25, 2019

Но «число зверя» присутствовало в его статистике недолго. Вскоре хозяева оказались в меньшинстве и оставили Овечкина одного в левом круге вбрасывания. Форвард реализовал большинство в юбилейный, 250-й раз, оформив половину таких голов в гостевых матчах. Это теперь новый абсолютный рекорд НХЛ, который раньше принадлежал Бретту Халлу. Заодно Овечкин продлил свою результативную серию до девяти матчей.

From the office, obv. pic.twitter.com/3nMMCOASrC — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) October 25, 2019

К концу второго периода «Вашингтон» вёл со счётом 3:1, но прижатый к стенке «Эдмонтон» сумел переломить ситуацию. Драйзайтль и Макдэвид забросили по шайбе и перевели матч в овертайм, а там на второй минуте вдвоём оформили победный гол — сразу после того, как Никлас Бэкстрём не сумел завершить взятием ворот атаку, организованную для него Овечкиным. Две шайбы россиянина и его девять бросков не помогли «Вашингтону» одержать пятую победу подряд.

Дубль молодого россиянина

«Даллас Старз» стал одним из главных разочарований сезона. В первых девяти матчах техасцы одержали всего одну победу. И хотя к приезду «Анахайм Дакс» им удалось выиграть ещё два матча, ситуация оставалась настолько тяжёлой, что тренерский штаб стал привлекать игроков из фарм-клуба. Одним из тех, от кого ждали спасения, стал 22-летний нападающий Денис Гурьянов. И ставка на молодого уроженца Тольятти действительно сыграла.

Уже на третьей минуте матча в своей первой смене Гурьянов отличился прекрасным кистевым броском, после которого шайбу пришлось доставать из сетки. Благодарить за предоставленный шанс россиянин должен был напарника по четвёртому звену Эндрю Кольяно, который ранее добыл шайбу силовым приёмом.

Незадолго до окончания периода Гурьянов попытался вновь исполнить такой же бросок. Шайба обидно сошла с крюка, но вратарь «Анахайма» Джон Гибсон растерялся и пропустил снова. Россиянин оформил дубль — до этого в его активе была всего одна шайба в матчах НХЛ.

Гурьянов обошёл по голам за сезон Александра Радулова, который продолжил отбывать ссылку в третьем звене. Во второй раз с 2008 года нападающему пришлось провести на льду меньше 13 минут, и вполне заслуженно: он не нанёс ни одного броска по воротам, а его удаление привело к единственному голу в ворота Бена Бишопа.

Вдохновение от Панарина

«Нью-Йорк Рейнджерс» тоже испытывает огромные игровые проблемы. Единственную надежду болельщикам продолжает дарить Артемий Панарин. После пяти поражений подряд его отодвинули во второе звено, чтобы хоть как-то взбодрить команду, к которой в гости приехал весьма мощный «Баффало Сэйбрз». Этот ход себя оправдал — в середине первого периода Панарин обокрал соперника в средней зоне и сам же открыл счёт.

«Рейджерс» так вдохновился этой дерзостью, что принялся дожимать растерявшихся соперников. Причём делали это все хоккеисты, кроме не оправдывающего авансов Каапо Какко, который запомнился на последнем чемпионате мира. Хозяева льда забросили ещё пять шайб, а Павел Бучневич записал себе в актив передачу на Тони Деанджело. Лидеры Восточной конференции ответили всего двумя голами, а ньюйоркцы наконец-то поднялись с последнего места в своём дивизионе.

Возвращение Дадонова

В первой половине октября сильнейшим россиянином в НХЛ мог бы считаться Евгений Дадонов. Был короткий период, когда он набрал семь очков в четырёх матчах за «Флорида Пантерз», забросив при этом четыре шайбы. Но затем у форварда началась безголевая серия, и прервалась она только спустя три игры.

В выездной встрече с «Калгари Флэймз» Дадонов красиво обошёл защитников по правому флангу и мягко направил шайбу в сторону ворот. Его гол в третьем периоде позволил «Флориде» догнать хозяев и сделать счёт 4:4. Но затем команды забросили друг другу ещё по шайбе, а после овертайма победителя пришлось определять в серии буллитов.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в этой перестрелке фаворитом не был. Ранее он совершил всего 19 сейвов, что для него самого является совсем скромным показателем. Собраться и спасти команду он так и не смог — уже после двух пропущенных им бросков «Калгари» отпраздновал победу.