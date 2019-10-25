Овечкин установил рекорд НХЛ по голам в большинстве в гостевых матчах
- AFP
- © BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (3:4 ОТ) Овечкин оформил дубль. При этом второй его гол был забит при численном преимуществе.
Таким образом, россиянин забросил 125-ю шайбу в большинстве в гостях и стал рекордсменом лиги по данному показателю. Он превзошёл достижение Бретта Халла (125).
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» уступил «Эдмонтону» в НХЛ, несмотря на дубль Овечкина.