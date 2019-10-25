Овечкин установил рекорд НХЛ по голам в большинстве в гостевых матчах

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по заброшенным шайбам в большинстве в матчах на выезде.
Овечкин установил рекорд НХЛ по голам в большинстве в гостевых матчах
  • AFP
  • © BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (3:4 ОТ) Овечкин оформил дубль. При этом второй его гол был забит при численном преимуществе. 

Таким образом, россиянин забросил 125-ю шайбу в большинстве в гостях и стал рекордсменом лиги по данному показателю. Он превзошёл достижение Бретта Халла (125).

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» уступил «Эдмонтону» в НХЛ, несмотря на дубль Овечкина.

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