«Вашингтон» уступил «Эдмонтону» в НХЛ, несмотря на дубль Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе «Ойлерз» дубль оформил Леон Драйзайтль и по разу отличились Дарнелл Нурс и Коннор Макдэвид. У гостей две шайбы забросил российский форвард Александр Овечкин, а также отличился Якуб Врана.

Для «Вашингтона» это поражение стало первым за пять матчей.

Ранее «Оттава Сенаторз» одержала победу над «Детройт Ред Уингз» в НХЛ.