«Вашингтон» уступил «Эдмонтону» в НХЛ, несмотря на дубль Овечкина
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Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
В составе «Ойлерз» дубль оформил Леон Драйзайтль и по разу отличились Дарнелл Нурс и Коннор Макдэвид. У гостей две шайбы забросил российский форвард Александр Овечкин, а также отличился Якуб Врана.
Для «Вашингтона» это поражение стало первым за пять матчей.
Ранее «Оттава Сенаторз» одержала победу над «Детройт Ред Уингз» в НХЛ.