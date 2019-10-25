«Вашингтон» уступил «Эдмонтону» в НХЛ, несмотря на дубль Овечкина

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«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вашингтон» уступил «Эдмонтону» в НХЛ, несмотря на дубль Овечкина
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе «Ойлерз» дубль оформил Леон Драйзайтль и по разу отличились Дарнелл Нурс и Коннор Макдэвид. У гостей две шайбы забросил российский форвард Александр Овечкин, а также отличился Якуб Врана.

Для «Вашингтона» это поражение стало первым за пять матчей.

Ранее «Оттава Сенаторз» одержала победу над «Детройт Ред Уингз» в НХЛ.

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