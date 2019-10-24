«Оттава» одержала победу над «Детройтом» в НХЛ, у Наместникова передача

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» обыграла «Детройт Ред Уингз».
«Оттава» одержала победу над «Детройтом» в НХЛ, у Наместникова передача
  • Reuters

Встреча, проходившая в «Канейдиан Тайр-центре» в Оттаве, завершилась победой команды хозяев со счётом 5:2.

В составе хозяев дубль на счету Энтони Дюкера, шайбы на счету Криса Тирни, Марка Боровецки и Жана-Габриэля Пажо. У гостей отличились Даррен Хельм и Тайлер Бертуцци.

Форвард «Оттавы» Владислав Наместников набрал одно очко (0 + 1). Защитник «Сенаторз» Никита Зайцев и нападающий «Детройта» Евгений Свечников не сумели отметиться результативными действиями.   

Ранее сообщалось, что 37 сэйвов Василевского помогли «Тампе» победить в матче НХЛ с «Питтсбургом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить