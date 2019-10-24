«Оттава» одержала победу над «Детройтом» в НХЛ, у Наместникова передача

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» обыграла «Детройт Ред Уингз».

Встреча, проходившая в «Канейдиан Тайр-центре» в Оттаве, завершилась победой команды хозяев со счётом 5:2.

В составе хозяев дубль на счету Энтони Дюкера, шайбы на счету Криса Тирни, Марка Боровецки и Жана-Габриэля Пажо. У гостей отличились Даррен Хельм и Тайлер Бертуцци.

Форвард «Оттавы» Владислав Наместников набрал одно очко (0 + 1). Защитник «Сенаторз» Никита Зайцев и нападающий «Детройта» Евгений Свечников не сумели отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что 37 сэйвов Василевского помогли «Тампе» победить в матче НХЛ с «Питтсбургом».