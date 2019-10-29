«Флорида» разгромно проиграла «Ванкуверу» в матче НХЛ

«Флорида Пантерз» потерпела разгромное поражение от «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Ванкувере, завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Кэнакс» принесли голы Брэндона Саттера, Тима Шаллера, Джейка Виртанена, Джоша Ливо, Брока Бёзера и Джей Ти Миллера.

За «Флориду» отличились Брайан Бойл и Майк Хоффман. Евгений Дадонов записал в свой актив голевую передачу. Сергей Бобровский отразил четыре из шести бросков по своим воротам, проведя на льду 13 минут и 42 секунды.

Ранее сообщалось, что Владимир Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы.