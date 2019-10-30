«Что можно требовать от Никиты в третьей тройке»: почему хоккеисту Гусеву не дают играть в «Нью-Джерси»

Российский форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» по решению главного тренера. Джон Хайнс заявил, что хоккеисту лучше посмотреть за игрой команды со стороны. Экс-нападающий «Вашингтона» Андрей Николишин назвал это обычной практикой, а двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил мнение, что причина кроется в отношениях между наставником и подопечным.

Российский форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев не выйдет на лёд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг». О решении тренерского штаба стало известно за сутки до встречи, а отечественный спортсмен провёл тренировку в качестве 13-го нападающего. При этом наставник команды Джон Хайнс довольно оригинально объяснил причину вывода спортсмена из состава, сказав, что подопечному стоит «понаблюдать за игрой со стороны».

Дебют Гусева в НХЛ был одним из наиболее ожидаемых событий для российских любителей хоккея. На протяжении последних лет Никита считался сильнейшим игроком за пределами Северной Америки, что стало особенно заметно на прошедшем ЧМ в Братиславе. Там экс-форвард «Вегас Голден Найтс» выступил выше всяких похвал и разделил второе место в гонке бомбардиров с Никитой Кучеровым, уступив лишь шведу Вильяму Нюландеру.

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Успехи россиянина привлекли к себе внимание «Дэвилз», которые не поскупились и организовали его обмен из «Голден Найтс». В качестве компенсации клуб отдал два выбора на драфте в 2020 и 2021 годах, а также согласился удовлетворить требования Гусева по контракту. В первый год спортсмен заработает $5 млн, а больше него получат лишь Пи Кей Суббан, Кори Шнайдер, Тэйлор Холл и Трэвис Зэйджек.

После окончания предсезонки казалось, что Гусев с ходу начнёт добиваться успехов в НХЛ. Он набрал четыре очка (2 гола + 2 передачи) в пяти встречах и уступил в списке самых результативных игроков команды лишь Нико Хиширу, Йесперу Братту и Уиллу Бутчеру, но при этом стал третьим по показателю полезности. Кроме того, Никита имел отличную прессу, а многие эксперты были восхищены тем, как быстро он смог адаптироваться к реалиям новой лиги.

Однако в регулярном сезоне всё стало складываться не так успешно. «Нью-Джерси» выдал серию из шести поражений на старте, а одним из виновников неудач коллектива был назван Гусев. Россиянин изначально был лишён шансов пробиться в первое звено из-за наличия в нём лучшего бомбардира команды в лице Тэйлора Холла и рассматривался максимум как игрок второй тройки. Но впоследствии успел оказаться как в третьей, так и в четвёртой. Практически каждый матч Никита был вынужден начинать с новыми партнёрами, что явно создавало дискомфорт.

Кроме того, Хайнс не только переводил Гусева в разные звенья, но и часто выпускал его на непривычной позиции. Праворукий россиянин всю карьеру действовал на месте левого форварда, что позволяло ему смещаться в центр как для нанесения бросков, так и для поиска оригинальных путей для развития атак. Но в «Нью-Джерси» он часто выходил справа, меньше контролировал шайбу и почти не имел возможности демонстрировать фирменный интеллектуальный хоккей.

Постепенно Гусев стал проводить на льду всё меньше времени. Если на старте сезона он появлялся минимум на 13 минут, то в матчах с «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграл менее десяти. Тем примечательнее, что на это не влияла даже статистика нападающего, продолжавшего удивлять продуктивностью. В матче с коллективом Артемия Панарина он отметился голевой передачей, однако в следующем сыграл ещё меньше.

Даже несмотря на это, после девяти встреч регулярного чемпионата Гусев находился среди лидеров коллектива по обоим ключевым показателям. С четырьмя баллами он делил пятое место в списке самых результативных, а также располагался на восьмой строчке по показателю «плюс/минус» («-1»). Для сравнения, другой левый форвард, Майлз Вуд, сильно уступал в полезности («-6»), а Братт хоть и приносил выгоду («+3»), но имел в послужном списке всего три очка.

Безусловно, на старте турнира Гусева вряд ли можно было назвать лидером «Дэвилз», но определённую пользу он приносил. Было опрометчиво ожидать, что Никита сразу станет одним из самых результативных хоккеистов лиги и поведёт за собой команду, но не отметить его успехи тоже нельзя. И это при том, что россиянин проводил на льду очень мало времени.

Но на Хайнса подобные оправдания не повлияли, вследствие чего он оставил Гусева вне заявки на встречу с «Тампой». В последних двух встречах форвард не отметился результативными действиями, что вполне могло стать причиной подобного решения специалиста. О перестановках в составе стало известно на предматчевой тренировке.

Впоследствии Хайнс прокомментировал своё решение оставить «новичка» в запасе на игру с командой, за которую выступает его друг и экс-партнёр по «Красной Армии» Никита Кучеров.

«Мы думаем, что он может сделать небольшой перерыв, что-то отработать на практике. Надо дать ему возможность оценить игру в целом. Порой со стороны замечаешь, что у тебя на самом деле больше времени и места. Для него это своего рода перезагрузка. Мы вернём его в обойму и постараемся создать для него максимально комфортные условия», — цитирует Хайнса NorthJersey.

Поддержал наставника и экс-игрок «Дэвилз» Патрик Элиаш, который в настоящее время инструктирует молодёжь коллектива. В частности, он выразил мнение, что Гусев должен приспособиться к выступлениям на правом краю.

«Я знаю, что многие любят играть на «чужом» фланге вместо «своего», но в конечном счёте главное то, что будет полезно для команды. Искренне считаю, что там ему будет немного комфортнее: улучшится контроль шайбы, ему станет легче разыгрывать комбинации. Благодаря этому он станет больше двигаться по льду», — сказал Элиаш.

Экс-форвард «Вашингтон Кэпиталз» Андрей Николишин также считает, что небольшой отдых не повредит Гусеву. По его словам, перевод Никиты в запас не говорит об отсутствии к нему доверия со стороны тренера.

«Это обычная практика, когда человека не ставят в состав, чтобы он мог взглянуть на игру команды со стороны. Никите наверняка объяснили, какие ошибки он допускает. Пока Гусев недостаточно хорошо действует без шайбы. У него есть сильные стороны, но есть и слабые. То, что он был лучшим в КХЛ, не говорит о том, что он с ходу добьётся успеха за океаном. Это немного другой хоккей, к нему нужно привыкнуть. Сейчас у Никиты идёт период адаптации», — заявил Николишин RT.

При этом бронзовый призёр Олимпиады 2002 года уверен, что в будущем россиянин способен добиться успеха в североамериканской лиге.

«Гусев — хоккеист формата НХЛ. Он техничный, умный, быстрый, неординарный игрок. У него всё будет хорошо», — добавил Николишин.

В отличие от него двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что корень проблем Гусева лежит в отношениях с Хайнсом.

«Не раз говорил, что надо попасть к «своему» тренеру. Каждый из них по-своему относится к хоккеистам. Не один Гусев не угадал с наставником. Видимо, Хайнсу не нравится, как он играет. Когда тебя сразу ставят в четвёртое звено, оттуда очень сложно вылезти», — объяснил Кожевников.

По его словам, Гусев заслужил место в составе «Дэвилз» как талантом, так и игрой.

«На мой взгляд, он соответствует уровню «Нью-Джерси». Он помогал команде, забрасывал шайбы. Но он выступает в третьей тройке. Что можно требовать от него? Он меньше времени проводит на льду, не выходит в большинстве. И это при том, что Гусев — хороший распасовщик, умеет забивать сам», — заключил Кожевников.