Кожевников выразил мнение, что тренеру «Нью-Джерси» не нравится игра Гусева

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников считает, что главному тренеру «Нью-Джерси Дэвилз» Джону Хайнсу не очень нравится игра российского форварда команды Никиты Гусева.

«Не раз говорил, что надо попасть к своему тренеру. Каждый из них по-своему относится к хоккеистам. Не один Гусев не угадал с наставником. Видимо, Хайнсу не нравится, как он играет. Когда тебя сразу ставят в четвёртое звено, оттуда очень сложно вылезти», — сказал Кожевников в интервью RT.

Ранее чемпион мира 1993 года в составе сборной России Андрей Николишин прокомментировал отсутствие Гусева в составе на матч с «Тампой».