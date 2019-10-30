Николишин прокомментировал отсутствие Гусева в составе на матч с «Тампой»

Чемпион мира 1993 года в составе сборной России Андрей Николишин высказался об отсутствии российского форварда Никиты Гусева в заявке «Нью-Джерси Дэвилз» на предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Это обычная практика, когда человека не ставят в состав, чтобы он мог взглянуть на игру команды со стороны. Наверняка ему объяснили его ошибки, где он действует неправильно», — сказал экс-хоккеист в интервью RT.

По его мнению, для Гусева подобная практика будет полезной. Эксперт также отметил, что у игрока есть как сильные, так и слабые стороны. Например, как считает Николишин, Гусев не очень хорошо играет без шайбы.

«То, что он был лучшим здесь, не говорит о том, что он сходу добьётся успеха в НХЛ. Это немного другой хоккей, к нему нужно привыкнуть. Сейчас у Никиты идёт период адаптации», — добавил Николишин.

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