Николишин прокомментировал отсутствие Гусева в составе на матч с «Тампой»

Короткая ссылка
Чемпион мира 1993 года в составе сборной России Андрей Николишин высказался об отсутствии российского форварда Никиты Гусева в заявке «Нью-Джерси Дэвилз» на предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Николишин прокомментировал отсутствие Гусева в составе на матч с «Тампой»
  • Reuters

«Это обычная практика, когда человека не ставят в состав, чтобы он мог взглянуть на игру команды со стороны. Наверняка ему объяснили его ошибки, где он действует неправильно», — сказал экс-хоккеист в интервью RT.

По его мнению, для Гусева подобная практика будет полезной. Эксперт также отметил, что у игрока есть как сильные, так и слабые стороны. Например, как считает Николишин, Гусев не очень хорошо играет без шайбы.

«То, что он был лучшим здесь, не говорит о том, что он сходу добьётся успеха в НХЛ. Это немного другой хоккей, к нему нужно привыкнуть. Сейчас у Никиты идёт период адаптации», — добавил Николишин.

Ранее американские СМИ отреагировали на исторический гол нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить