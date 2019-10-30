Американские СМИ отреагировали на исторический гол Свечникова

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Американские СМИ отреагировали на уникальную шайбу российского форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари Флэймз» (2:1).
Американские СМИ отреагировали на исторический гол Свечникова
  • Reuters

Издание NBC Sports отметило, что болельщики «Харрикейнз» ожидали прогресса от игрока именно в этом сезоне. 

«Свечников сделал раннюю заявку на гол года своим первым же броском за вечер — невероятно красиво, будто играя в лакросс, забросив шайбу в ворота. Вы можете посмотреть этот гол на видео, и вам захочется пересматривать его с разных углов и, если хотите, с открытым от восхищения ртом», — говорится в статье.

В USA Today также посчитали, что шайба Свечникова может претендовать на гол года. 

«Игрок, который проводит свой второй сезон в лиге, притворился, что собирается пройти за воротами, но вместо этого остановился, положил шайбу на крюк клюшки и засунул за спину ничего не подозревавшего вратаря Дэвида Риттича. Для исполнения этого приёма требуется огромное мастерство», — написано в материале.

Свечников в минувшей игре оформил дубль и был признан второй звездой дня в НХЛ. До россиянина ни один хоккеист в лиге не отмечался лакросс-голом.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин назван первой звездой игрового дня в НХЛ.

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