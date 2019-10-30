Четыре очка Овечкина, лакросс Свечникова и хет-трик Радулова: российские хоккеисты стали героями игрового дня НХЛ

Александр Овечкин поднялся на 12-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, набрав четыре очка в матче с «Торонто». Андрей Свечников принёс «Каролине» победу над «Калгари», став первым игроком лиги, который забросил шайбу в стиле лакросс. Александр Радулов оформил хет-трик в матче за «Даллас», забросив две шайбы в падении. RT рассказывает о последних успехах российских хоккеистов в НХЛ.

Сумасшедший день Овечкина

Минувшей ночью свершилось то, что было одним из самых ожидаемых событий на старте сезона НХЛ. Александр Овечкин прорвался на 12-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, обойдя канадца Люка Робитайла. Россиянин забросил за карьеру уже 669 шайб — две из них он записал в свой актив в последнем матче с «Торонто Мэйпл Лифс».

Для «Вашингтон Кэпиталз» очередной матч в Канаде начинался непросто. Евгений Кузнецов жёстко ударился о борт и надолго ушёл в раздевалку, а уже на 40-й секунде гости оказались в роли догоняющих после гола Андреаса Юнссона.

Kuznetsov hits the boards hard, goes down before heading to the tunnel. #ALLCAPSpic.twitter.com/1P4WmEdCZE — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) October 29, 2019

Однако к середине игры ситуация изменилась. Защитник Джон Карлсон забросил две шайбы, продолжив изумлять своими бомбардирскими навыками. Оба раза ему ассистировал Овечкин. Карлсон побил рекорд клуба по результативности защитников в течение одного месяца. За октябрь он заработал 23 очка — на одно больше, чем было у Сергея Гончара в январе 2000-го.

На второй перерыв команды ушли при равном счёте, а сразу после начала третьего периода «Торонто» вышел вперёд благодаря второму голу Остона Мэттьюса. После этого за дело взялся Овечкин. Сначала он сравнял счёт, закончив блестящий сольный прорыв Ти-Джея Оши, который отвлёк всех соперников на площадке.

В овертайме, когда игроки «Мэйпл Лифс» дважды подряд удалялись, российский форвард не мог не наказать их за это. Заняв позицию в левом круге вбрасывания, Овечкин дождался паса от Дмитрия Орлова и принёс «Вашингтону» очередную победу и лидерство в Восточной конференции, а себе — 12-ю строчку среди лучших снайперов в истории лиги, с чем его незамедлительно поздравил Робитайл.

«Эй, Алекс! Поздравляю с тем, что превзошёл мой результат. Это абсолютно заслуженно. У тебя впереди ещё много лет и много голов. Ты удивительный игрок. Поздравляю от имени всех хоккеистов лиги!» — сказал легендарный игрок «Лос-Анджелес Кингз».

12. Alex Ovechkin (669)

13. Luc Robitaille (668)



Congrats to @Ovi8 on climbing the @NHL Ladder for Most Goals Scored EVER 🚨



And now a message from Mr. Robitaille 🗣#ALLCAPS#Gr8pic.twitter.com/hdktfaAqDz — Washington 👻 Capitals (@Capitals) October 30, 2019

Сам Овечкин после матча сказал, что к такому результату привело взаимопонимание внутри команды.

«Моя работа — бросать по воротам, создавать моменты и забрасывать шайбы для команды. Парни знают, если я открыт, то готов принять пас. Когда меня плотно опекают, открыты другие. На этом и строится слаженная игра и результативность нашей команды», — отметил нападающий.

Следующая цель для Овечкина — это 684 гола Теэму Селянне. Также он продолжает преследовать Давида Пастрняка в споре за звание лучшего снайпера этого сезона. Нападающий «Бостон Брюинз» пока что опережает россиянина на один гол. Наконец, в ближайшее время Овечкин сможет войти в число 40 лучших бомбардиров в истории лиги — до результата Фила Хаусли, замыкающего список, осталось три очка.

Супергол Свечникова

Поспорить с Овечкиным за звание героя дня мог бы Андрей Свечников. Он в одиночку принёс победу «Каролина Харрикейнз» над «Калгари Флэймс», сведя с ума всю хоккейную общественность суперголом в стиле лакросс.

Большую часть матча «Каролина» уступала со счётом 0:1, пока на 50-й минуте не произошёл исторический момент. Свечников забрался с шайбой за чужие ворота, но не стал выезжать с другой стороны, где его подкарауливал Оливер Чюлингтон. Вместо этого он стремительно вернулся назад, уложив шайбу на крюк, и забросил её над плечом вратаря Давида Риттиха.

Этот гол, который в хоккее называют «мичиган», или лакросс за схожесть с броском из этого вида спорта, не раз исполняли в юниорских и студенческих соревнованиях, но в НХЛ все попытки были безуспешными, хотя первопроходцами пытались стать такие «фокусники», как Евгений Кузнецов и Тайлер Эннис.

По словам Свечникова, он сумел первым в лиге забросить с крюка благодаря постоянным тренировкам с главным тренером Родом Бриндамором.

«На самом деле я тренировал этот бросок сегодня утром, и попытка получилась хорошей. Я много практикуюсь с Родом. Он пасует мне, когда я за воротами, и стараюсь выполнить этот трюк на каждой тренировке», — признался россиянин.

Но один гол ещё не давал команде главного — победы. А чтобы добыть её, россиянин воспользовался следующим удалением у соперников. Свечников бросил с кистей из левого круга и попал теперь уже в другой угол ворот. «Каролина» победила со счётом 2:1 и по потерянным очкам остаётся лидером Востока наряду с «Вашингтоном».

oh and here is that other goal, also scored by Andrei pic.twitter.com/o18Nuszlb3 — Carolina Hurricanes (@Canes) October 30, 2019

Хет-трик Радулова

Больше всех из россиян в минувший игровой день забросил Александр Радулов. Он эффектно прервал свою затянувшуюся чёрную полосу, из-за которой его не критиковал только ленивый. Его хет-трик помог «Даллас Старз» обыграть «Миннесоту Уайлд».

Техасцы провалили начало матча, уступая со счётом 0:3 к 35-й минуте. После двух пропущенных шайб на лавку сел основной вратарь «Далласа» Бен Бишоп, позволив проявить себя Антону Худобину. Российский голкипер сделал в итоге 11 сейвов и пропустил только в меньшинстве.

Со стороны «Миннесоты» было большой ошибкой полагать, что дело сделано. «Даллас» совершил невероятный камбэк, а вёл команду за собой Радулов, вернувшийся во второе звено. Он забросил первую шайбу, ассистировал Роопе Хинцу, затем вывел команду вперёд, а напоследок попал с середины площадки по пустым воротам, установив окончательный счёт 6:3. Причём два из своих трёх голов Радулов оформил в красивых падениях.