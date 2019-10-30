«Даллас» обыграл «Миннесоту» в НХЛ, Радулов оформил хет-трик

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд».

Встреча, проходившая на «Американ Эйрлайнс-центре» в Далласе, завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Трижды в составе победителей отличился Александр Радулов, по шайбе добавили Тайлер Сегин, Роопе Хинц и Джо Павелски. У «Миннесоты» забрасывали Джейсон Цукер, Эрик Стаал и Райан Сутер.

Помимо хет-трика, Радулов отметился голевой передачей. Его партнёр по команде Денис Гурьянов не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Торонто» в матче НХЛ.