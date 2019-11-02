Результативная серия Свечникова и достижение Овечкина: как россияне проявили себя в НХЛ

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой в третьем матче регулярного первенства НХЛ подряд. Россиянину удалось открыть счёт во встрече с «Детройтом». Параллельно он набрал юбилейное 50-е очко в лиге. А Александр Овечкин помог «Вашингтону» разгромить «Баффало» и поднялся на 41-е место в гонке бомбардиров за всю историю НХЛ.

Гол в начале матча и повторение достижения Ковальчука и Самсонова

Андрей Свечников продолжает очаровывать Северную Америку своей невероятной игрой. Второй номер драфта, ворвавшись в состав «Каролины» ещё в прошлом сезоне, на старте нынешнего стал настоящим лидером команды. Сначала он одну за другой раздавал результативные передачи, а затем начал забивать и самостоятельно.

Субботний матч с «Детройтом» стал уже третьим подряд, в котором россиянин смог отличиться. Такого 19-летнему хоккеисту в НХЛ прежде не удавалось. По ходу своей серии Свечников дважды поразил ворота «Чикаго» и «Калгари», причём в ворота «Флэймз» забросил невероятную по красоте лакросс-шайбу, а затем огорчил и «Детройт».

Причём Андрей не стал откладывать дело в долгий ящик, а уже на восьмой минуте отправил снаряд в ворота аутсайдера с пятака. Таким образом, нападающий стал первым хоккеистом «Каролины» за девять лет (после Эрика Стаала), которому удалось забросить четыре шайбы команды подряд.

К слову, для Свечникова матч с «Ред Уингз» был особенным ещё и по той причине, что в составе соперников выступает его старший брат Евгений. Ожидалось, что в субботу болельщики станут свидетелями фамильного противостояния на льду, но 30 октября клуб объявил о переводе Евгения в АХЛ.

Без него «Детройт» сопротивлялся ровно до середины встречи, а затем пропустил две шайбы за две с половиной минуты от Себастьяна Ахо и Нино Нидеррайтера и капитулировал. Причем Ахо в этом матче сделал дубль. Отрадно, что второй раз финну помог отличиться Свечников. Именно после броска россиянина Себастьян послал снаряд в сетку. Затем отличился также Мартин Нечас.

А после заключительного перерыва «Каролина» добила соперника ещё двумя шайбами и оформила разгром — 7:3. «Харрикейнз» одержали седьмую победу в восьми последних матчах и отметили её весьма необычным образом. На лёд «Пи-Эн-Си Арены» вышла приглашённая на поединок футболистка Джессика Макдональд, которой предложили исполнить своеобразный пенальти футбольным мячом в хоккейные ворота. Вызвавшийся защищать последний рубеж Ахо упорствовать не стал и пропустил от девушки.

Хоккеисты «Каролины» вполне могут позволить себе дурачиться, ведь дела у команды на старте сезона складываются отлично. «Харрикейнз» не только штампуют победы, но уже поднялись на четвёртое место Восточной конференции.

Отрадно, что эти успехи целиком и полностью связаны с именем Свечникова. Гол и результативная передача помогли ему стать третьей звездой матча. Вперёд он пропустил только Ахо, а также Даги Хэмилтона, совершившего сразу три «ассиста». При этом Андрей, закончивший встречу с показателем полезности «+3», стал лишь третьим россиянином в истории, которому удалось набрать 50 очков в НХЛ до достижения 20-летнего возраста.

Юбилейный балл форвард набрал, как раз открыв счёт. Теперь же в его активе значится 51 очко (26 голов + 25 передач) в 95 матчах. Лучше в заокеанской лиге в столь молодом по хоккейным меркам возрасте себя проявляли лишь Илья Ковальчук (118 очков в 146 встречах) и Сергей Самсонов (54 балла в 81 матче).

Но для Свечникова всё только начинается. Остаётся надеяться, что по ходу сезона он не сбавит обороты и продолжит вести вперёд «Каролину». Пока же на счету Андрея 14 очков за результативность (6 + 8) в 13 матчах сезона. В командной гонке бомбардиров он уступает лишь уже упомянутому Хэмилтону (6 + 10).

Результативная передача и продвижение в списке легенд

Между тем уверенно лидирует в Восточной конференции «Вашингтон» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова. В матче с «Баффало» «Кэпиталз» одержали юбилейную десятую победу. При этом существовала вероятность, что Кузнецов пропустит встречу из-за подозрений на сотрясение мозга. На замену ему из фарм-клуба был даже вызван Лиам О’Брайен, но в результате его помощь не понадобилась, а Евгений всё же вышел на лёд, хотя баллов за результативность не набрал.

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Овечкину же удалось выполнить голевую передачу на Ти Джея Оши в самом конце матча. К тому моменту судьба противостояния была уже ясна. Решилось всё ещё в первом периоде, когда хозяева в красивой манере забросили в ворота соперника сразу четыре шайбы за четыре минуты и 27 секунд.

После этого «Баффало» фактически оказался в нокдауне, а «Вашингтон» получил возможность спокойно довести дело до победы, не прикладывая для этого особых усилий. Главным героями встречи стали набравшие по три балла за результативность Том Уилсон и Михал Кемпны. Причём чеху, как и Хэмилтону в матче «Каролины», удалось сделать ассистентский хет-трик.

Что касается Овечкина, то он записал в свой актив 15-е очко в текущем сезоне и поднялся на шестое место в гонке бомбардиров регулярного первенства. А вот в состязании снайперов он делит второе место сразу с несколькими оппонентами. Александр забросил уже 11 шайб и уступает один точный бросок лишь Давиду Пастрняку.

Параллельно россиянин поднялся на 41-ю строчку в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги. Результативная передача в матче с «Баффало» позволила Овечкину обойти члена Зала славы НХЛ канадца Норма Ульмана. Теперь на счету россиянина 1230 очков (669 + 561) за 1099 матчей. Следующей целью Овечкина является достижение американца Фила Хаусли — 1232 очка в НХЛ.