«Будете пересматривать гол с открытым ртом»: в США восхищены невероятной шайбой Свечникова в НХЛ

Гол Андрея Свечникова в стиле лакросс в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина» — «Калгари» может быть признан лучшим в 2019 году. Такого мнения придерживаются американские СМИ, восхищённые трюком форварда. Его партнёр по команде Дуги Хэмилтон заявил, что россиянин отрабатывал элемент на тренировках и неслучайно стал первооткрывателем в НХЛ.

Матч между «Каролина Харрикейнз» и «Калгари Флэймз» вошёл в историю НХЛ. Впервые в современной истории лиги был зафиксирован так называемый лакросс-гол — бросок шайбы, лежащей на крюке клюшки. Этот редчайший для хоккея трюк исполнил 19-летний нападающий «Каролины» Андрей Свечников. Именно его мастерство позволило команде сначала сравнять счёт, а затем и победить.

Защитник «Каролины» Дуги Хэмилтон признался, что ожидал от партнёра такого гола в одной из встреч. По его словам, россиянин давно отрабатывал трюк на тренировках, и тот факт, что он ему удался, поднял настроение всей команде.

«Я совсем не удивлён. Он умеет забрасывать таким способом. Но увидеть нечто подобное в официальной игре — невероятно. Я не шокирован самим фактом, так как Свечников постоянно отрабатывает этот элемент на тренировках. Это не счастливая случайность. Приятно видеть, когда парень потратил время на то, чтобы разучить что-то, а осуществил в игре. Все были просто восхищены и рады за него. Эмоциональный и великий момент. Думаю, Андрей сам не ожидал. Он улыбался и радовался ещё пару минут», — сказал Хэмилтон после матча.

Официальный Twitter НХЛ буквально сходил с ума весь игровой вечер. Лига несколько раз выкладывала видео с голом, сопровождая эмоциональными подписями. В НХЛ предложили болельщикам решить, можно ли сразу назвать шедевр Свечникова голом года, а заодно закрепили видеозапись на вершине ленты.

Y'all still buzzing about this Andrei Svechnikov (@ASvechnikov_37) goal?



BECAUSE WE STILL ARE. pic.twitter.com/1UbqexwFW7 — NHL (@NHL) October 30, 2019

Историю стиля, в котором была заброшена шайба, рассказал журналист Эрик Фрэнсис. Свечников вдохновился похожим голом в исполнении финна Михаэля Гранлунда: тот забил его сборной России в полуфинале чемпионата мира 2011 года.

«Андрея научил этому его брат, и сам он продолжал оттачивать приём отчётным утром. Полагаю, это первый подобный гол в истории НХЛ. Что до Свечникова, то он сначала сравнял счёт, а через три минуты забросил ещё и выиграл матч», — написал Фрэнсис.

Телеканал NBC в своём обзоре пообещал болельщикам, что они не смогут оторвать глаз от гола Свечникова.

«Учитывая большой талант Андрея Свечникова, болельщики ожидали от него многого во втором сезоне. Во вторник Дэвид Риттич и «Калгари» получили болезненное напоминание, что едва ли можно чувствовать себя в безопасности, когда шайба находится у этого 19-летнего игрока. Свечников сделал раннюю заявку на гол года своим первым же броском за вечер, невероятно красиво, будто играя в лакросс, забросив шайбу в ворота. Вам захочется пересматривать эпизод с разных углов и, если хотите, с открытым от восхищения ртом», — написал обозреватель телеканала Джеймс О’Брайен.

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В газете USA Today тоже считают, что лучший гол года в НХЛ уже определён, хотя регулярный чемпионат только стартовал.

«Не прошло и месяца с начала сезона НХЛ, а мы уже видели немало претендентов на звание гола года. Но во вторник форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников всех их обошёл фантастическим голом в стиле лакросс в ворота «Флэймз» в третьем периоде игры, закончившейся победой команды Андрея со счётом 2:1. Игрок, который проводит свой второй сезон в лиге, притворился, что собирается пройти за воротами, но вместо этого остановился, положил шайбу на крюк клюшки и засунул за спину ничего не подозревавшего вратаря Дэвида Риттича. Для исполнения этого приёма требуется огромное мастерство», — уверен журналист Майк Брем.

Он также напомнил, что недавно хоккейный мир восхищался голом Нильса Хогландера в чемпионате Швеции, но россиянин не старался повторить тот трюк, а сам годами тренировал его.

Блог фанатов «Каролины» Canes Country тоже разошёлся на комплименты Свечникову, напомнив, в канун какого праздника россиянин отличился.

«За два дня до Хэллоуина Андрей сделал фанатам «Харрикейнз» настоящей подарок на 20-летие «Пи-Эн-Си Арены». Хоккеист решил отпраздновать юбилей с размахом, забросив шайбу, которая может навсегда остаться самой сногсшибательной в истории арены. В этот вечер Свечников отличился дважды, причём первый гол можно смело записать в категорию «лучше один раз увидеть», — написано в репортажа с матча.

Автор этих строк Брайан Лебланк отметил, что Свечников и раньше пытался поразить болельщиков.

«Совершенно неожиданно Свечников создал момент года. Год назад в матче с «Айлендерс» россиянин уже пытался выполнить подобный манёвр: он расположился за воротами, положил шайбу на крюк клюшки и попытался застать вратаря врасплох, просто занеся её в сетку. Тогда это не сработало, но во вторник получилось, отчего «Пи-Эн-Си Арена» буквально взорвалась, а Брайан Гиббонс крепко обнял своего товарища по команде. Скамейка запасных «Каролины» была вне себя от радости, не говоря уже о зрителях, которые орали после каждого повтора», — отметил журналист.