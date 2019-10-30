Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол

Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забросил уникальную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари Флэймз» (2:1).

Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.

Хоккеист поднял шайбу на крюк и забросил её за спину вратарю. Подобный гол достаточно распространён в юниорских лигах. В Континентальной хоккейной лиге в таком стиле дважды забрасывал Сергей Шумаков. Наиболее знаменитый лакросс-гол забрасывал Микаэль Гранлунд в полуфинальном матче чемпионата мира между сборными Швеции и России.

Ранее сообщалось, что дубль Свечникова помог «Каролине» победить «Калгари» в НХЛ.