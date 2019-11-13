Худший показатель полезности, отсутствие голов и солидный контракт: почему Ковальчука выживают из «Лос-Анджелеса»

Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелеса». Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в клубе. Отмечается, что российский форвард продолжит тренироваться с командой, но не будет выходить на лёд в матчах. Не исключено, что подобными действиями боссы калифорнийцев добиваются обмена одного из своих самых высокооплачиваемых хоккеистов в другой клуб или вынуждают того разорвать контракт.

В ближайшее время российский хоккеист Илья Ковальчук может оказаться вне состава «Лос-Анджелес Кингз», как сообщают североамериканские спортивные СМИ. По их сведениям, в клубе недовольны его выступлениями и не намерены предоставлять ему игровое время. При этом спортсмену будет позволено тренироваться вместе с коллективом, а до середины декабря ему будут выплачены бонусы по контракту.

При этом главный тренер Тодд Маклеллан заявил, что не исключает возвращения подопечного в обойму.

«Он в команде. И так же, как и у других игроков, у него будет шанс вернуться. Мы должны относиться к нему так же, как к любому другому хоккеисту команды», — цитирует специалиста The Athletic.

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Новости о ситуации с Ковальчуком трудно назвать шокирующими. Для хоккеиста нынешний сезон складывается очень неудачно (как и для всей команды), в связи с чем недовольство тренеров и руководства весьма объяснимо. На счету Ильи всего девять (3 + 6) очков в 17 матчах, что вряд ли можно считать достойным показателем для игрока его статуса. При этом в последний раз россиянин поражал ворота соперника 20 октября — во встрече с «Калгари Флэймз». Учитывая тот факт, что он всегда считался снайпером, это ужасный показатель.

На данный момент Ковальчук не может забросить в девяти матчах подряд, в которых отметился лишь двумя голевыми передачами на партнёров. Главный тренер «Кингз» Тодд Маклеллан ожидаемо лишил россиянина места в третьей тройке и перевёл его в четвёртое звено. Но если наставник и надеялся, что это сможет взбодрить атлета, то его задумка оказалась неудачной. В игре с «Канадиенс» Илья провёл на льду больше 17 минут, но за это время не записал на свой счёт ни одного полезного действия.

Правда, стоит отметить, что в той встрече он не запомнился ошибками в обороне, а также не стал объектом насмешек. В нынешнем сезоне Ковальчук уже неоднократно радовал болельщиков и соперников курьёзными эпизодами. Так, в матче с «Каролиной» он сломал три клюшки за один период, а в игре с «Баффало» трижды отправлялся на скамейку штрафников. Это так позабавило ведущих радиостанции WGR 500, что те в шутку назвали это хет-триком.

Однако низкая результативность и обилие комичных эпизодов не единственная проблема олимпийского чемпиона. Пожалуй, наиболее разочаровывающим является тот факт, что во время его пребывания на льду «Кингз» очень много пропускают. Не секрет, что третье звено уже успело стать объектом жёсткой критики со стороны Маклеллана, не сдержавшего эмоции после всё того же противостояния с «Сэйбрз». Тогда команда пропустила две шайбы в равных составах, и в обоих случаях на льду находилось третье звено — Ковальчук, Майкл Амадио и Остин Вагнер.

«Тупость. Они точно знали, что нужно было делать на площадке», — заявил Маклеллан.

На данный момент Ковальчук является одним из худших игроков калифорнийского коллектива по показателю полезности («-10»). Дрю Даути лучше него всего на три балла, но он является защитником, что может считаться пусть и небольшим, но оправданием. Кроме того, партнёр выступает в первом звене и поэтому регулярно сталкивается с главными силами противника. Что касается Ильи, то он занимает 11-е место с конца по данному критерию, а на последней строчке расположился форвард «Детройта» Андреас Атанасиу с «-22».

Положение Ковальчука осложняется тем фактом, что он является одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов команды. По информации CapFriendly, за этот сезон он заработает $6 млн. Больше него получат лишь тот же Даути ($11 млн) и Анже Копитар ($10 млн). При этом словенец является самым результативным игроком «Кингз» с шестью голами и 12 результативными передачами, чего нельзя сказать о россиянине.

Безусловно, Илью трудно назвать однозначно худшим в «Лос-Анджелесе». Несмотря на трудности, он является четвёртым лучшим бомбардиром коллектива и уступает лишь Копитару с Даути, а также Дастину Брауну. Но омрачает ситуацию тот факт, что после возвращения в НХЛ в его игре не ощущается прогресса.

В предыдущем сезоне Ковальчук записал на свой счёт лишь 34 (16 + 18) очка в 64 встречах и стал шестым худшим игроком лиги по показателю полезности («-26»). Оставались надежды, что это связано с адаптацией после длительного пребывания в КХЛ и отсутствием контакта с бывшим наставником Уилли Дежарденом. Но сейчас он семимильными шагами движется к повторению своих прошлогодних показателей.

В связи с этим неудивительно, что руководство и тренерский штаб практически полностью разочаровались в Ковальчуке и оказались готовы расстаться с одним из лучших российский снайперов в истории лиги. На данный момент Илья занимает пятую строчку с 433 голами и всего на четыре точных броска отстаёт от Павла Буре.

Как стало известно, «Кингз» активно пытаются обменять Ковальчука. По сведениями The Fourth Period, агент форварда Джей Пи Бэрри получил разрешение подыскивать клиенту новое место работы, но на данный момент интерес со стороны команд лиги отсутствует.

Стоит признать, что с таким большим контрактом обмен российского форварда представляется практически невозможным. Вряд ли какой-либо клуб НХЛ согласится предоставить шанс ветерану, чьи лучшие годы позади. Кроме того, в его контракте значится пункт NMC (No-move clause), согласно которому Илья способен наложить вето не только на переход в другой коллектив, но и ссылку в фарм-клуб. В таком случае, единственный шанс «Лос-Анджелеса» избавиться от российского форварда — договориться о добровольном расторжении контракта.

В конкретный момент ситуация вокруг Ковальчука и «Кингз» кажется неразрешимой, а сдвиги могут произойти лишь в середине декабря. Дело в том, что львиную доля контракта хоккеиста составляют бонусы ($5,3 млн), которые будут выплачены до 15 декабря. Это сделает более реальным его обмен в другой клуб, ведь тому останется погасить лишь $700 тыс. Однако это не отменяет того факта, что за сезон-2020/21 Илье причитается $4,25 млн.

Таким образом, многое в этом деле зависит от желания самого форварда. Он в любой момент может разорвать контракт с «Кингз» и вернуться в КХЛ, где его скорее всего примут с распростёртыми объятиями. Но в таком случае он потеряет около $5 млн. В противном случае олимпийский чемпион Пхёнчхана может сосредоточиться на тренировках и ждать возможного переезда в другую команду лиги.