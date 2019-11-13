СМИ: Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса»
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Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в своём Twitter.
Отмечается, что россиянин сможет тренироваться с командой, но не будет играть.
Ковальчук не забивает уже на протяжении восьми матчей и за это время отметился одной результативной передачей. Всего в этом сезоне на его счету 16 матчей, хоккеист забросил три шайбы и отдал шесть передач.
Ранее сообщалось, что передача Артемия Панарина помогла «Нью-Йорк Рейнджерс» победить «Питтсбург Пингвинз» в НХЛ.