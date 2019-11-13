СМИ: Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса»

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Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в ближайшее время будет выведен из состава команды.
СМИ: Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса»
  • © AFP

Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в своём Twitter

Отмечается, что россиянин сможет тренироваться с командой, но не будет играть.

Ковальчук не забивает уже на протяжении восьми матчей и за это время отметился одной результативной передачей. Всего в этом сезоне на его счету 16 матчей, хоккеист забросил три шайбы и отдал шесть передач. 

Ранее сообщалось, что передача Артемия Панарина помогла «Нью-Йорк Рейнджерс» победить «Питтсбург Пингвинз» в НХЛ.

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