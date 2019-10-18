Тренер «Лос-Анджелеса» назвал тупостью пропущенные звеном Ковальчука шайбы
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- globallookpress.com
«Тупость. Они точно знают, что нужно было делать на льду», — приводит слова Маклеллана журналист Джек Харрис в своём Twitter.
По его словам, он понимает, что ошибки иногда могут случаться, но когда неудачные действия одни и те же, игроки рискуют потерять место в команде.
Звено Ковальчука, Майкла Амадио и Остина Вагнера пропустило две шайбы в равных составах в первом периоде.
Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес», в составе которого играет Ковальчук, потерпел третье поражение подряд в НХЛ.