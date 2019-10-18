Тренер «Лос-Анджелеса» назвал тупостью пропущенные звеном Ковальчука шайбы

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан раскритиковал звено россиянина Ильи Ковальчука после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз» (0:3).

«Тупость. Они точно знают, что нужно было делать на льду», — приводит слова Маклеллана журналист Джек Харрис в своём Twitter.

По его словам, он понимает, что ошибки иногда могут случаться, но когда неудачные действия одни и те же, игроки рискуют потерять место в команде.

Звено Ковальчука, Майкла Амадио и Остина Вагнера пропустило две шайбы в равных составах в первом периоде.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес», в составе которого играет Ковальчук, потерпел третье поражение подряд в НХЛ.