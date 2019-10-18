«Лос-Анджелес» с Ковальчуком потерпел третье поражение подряд в НХЛ
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- © Adam Davis/Icon Sportswire
Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась в пользу гостей — 3:0.
В составе «Сэйбрз» дубль оформил Кейси Миттельштадт, а также отличился Конор Шири.
Российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук провёл на площадке 15 минут 56 секунд, нанёс два броска и закончил игру с показателем полезности «-2».
Для «Лос-Анджелеса» это поражение стало третьим кряду.
Ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Бостон Брюинз» в НХЛ.