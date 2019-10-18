«Лос-Анджелес» с Ковальчуком потерпел третье поражение подряд в НХЛ

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«Лос-Анджелес Кингз» уступил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Лос-Анджелес» с Ковальчуком потерпел третье поражение подряд в НХЛ
  • globallookpress.com
  • © Adam Davis/Icon Sportswire

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась в пользу гостей — 3:0.

В составе «Сэйбрз» дубль оформил Кейси Миттельштадт, а также отличился Конор Шири.

Российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук провёл на площадке 15 минут 56 секунд, нанёс два броска и закончил игру с показателем полезности «-2».

Для «Лос-Анджелеса» это поражение стало третьим кряду.

Ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Бостон Брюинз» в НХЛ.

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