«Тампа» обыграла «Бостон» в НХЛ, Василевский совершил 34 сейва

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» в серии буллитов одолел «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Тампа» обыграла «Бостон» в НХЛ, Василевский совершил 34 сейва
  • Reuters
  • © John E. Sokolowski-USA TODAY Sports

Основное время игры, которая прошла в Бостоне, завершилось со счётом 3:3.

В составе хозяев дубль оформил Давид Пастрняк, а также отличился Патрис Бержерон. У «Лайтнинг» шайбы забросили Брейдан Пойнт, Мэтью Жозеф и Кевин Шаттенкирк.

В серии буллитов победу гостям принёс гол Стивена Стэмкоса.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 34 броска из 37. Форвард Никита Кучеров провёл на льду 20 минут 51 секунду, закончив матч с коэффициентом полезности «+1». Защитник Михаил Сергачёв сыграл 16 минут 59 секунд и закончил встречу с таким же показателем полезности.

Ранее «Сент-Луис» уступил «Ванкуверу» в НХЛ, несмотря на гол Владимира Тарасенко.

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