«Сент-Луис» уступил «Ванкуверу» в НХЛ, несмотря на гол Тарасенко

«Сент-Луис Блюз» потерпел поражение от «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время встречи, которая состоялась в Сент-Луисе, завершилось со счётом 3:3.

В составе хозяев отличились Робби Фаббри, Алекс Пьетранджело и россиянин Владимир Тарасенко. У «Кэнакс» шайбы забросили Майкл Ферланд, Джей Ти Миллер и Бо Хорват.

В серии буллитов победу гостям принёс точный бросок Джоша Ливо. При этом Тарасенко не реализовал буллит.

Другой российский нападающий «Блюз», Иван Бабашёв, провёл на льду 13 минут 19 секунд.

Ранее шайба Гусева помогла «Нью-Джерси» одержать первую победу в сезоне НХЛ.