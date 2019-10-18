Шайба Гусева помогла «Нью-Джерси» одержать первую победу в сезоне НХЛ

«Нью-Джерси Дэвилз» взял верх над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Ньюарке и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе «Дэвилз» отличились Блейк Коулман, Кайл Палмьери, Майлз Вуд, россиянин Никита Гусев и Пи Кей Суббэн. У гостей шайбы забросили Тони Деанджело и Йеспер Фаст.

Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился результативной передачей. Его одноклубник Артемий Панарин закончил матч с показателем полезности «-1».

Голкипер «Нью-Йорка» Александр Георгиев отразил 32 броска из 37.

Для «дьяволов» эта победа стала первой в сезоне.

В следующем матче «Нью-Джерси» сыграет с «Ванкувер Кэнакс», а «Рейнджерс» — с «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее две передачи Александра Радулова не спасли «Даллас Старз» от поражения «Коламбус Блю Джекетс» в матче НХЛ.