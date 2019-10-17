Две передачи Радулова не спасли «Даллас» от поражения «Коламбусу» в матче НХЛ
- Reuters
Матч, проходивший на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе, закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев.
У «Блю Джекетс» отличились Зак Веренски, Александр Веннберг и Сонни Милано. В составе «Далласа» результативные броски на счету Миро Хейсканена и Джо Павелски.
Российский форвард «Далласа» Александр Радулов сделал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» победить «Торонто» в матче НХЛ.