Две передачи Радулова не спасли «Даллас» от поражения «Коламбусу» в матче НХЛ

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В поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» на выезде уступил «Коламбус Блю Джекетс».
Две передачи Радулова не спасли «Даллас» от поражения «Коламбусу» в матче НХЛ
  • Reuters

Матч, проходивший на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе, закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

У «Блю Джекетс» отличились Зак Веренски, Александр Веннберг и Сонни Милано. В составе «Далласа» результативные броски на счету Миро Хейсканена и Джо Павелски.

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» победить «Торонто» в матче НХЛ.

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