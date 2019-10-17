Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» победить «Торонто» в матче НХЛ
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Встреча, проходившая на «Кэпитал-Уан Арене» в Вашингтоне, завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
В составе «Кэпиталз» забросили Якуб Врана, Евгений Кузнецов, Никлас Бекстрём и Джон Карлсон. У «Торонто» результативные броски на счету Каспери Капанена, Ильи Михеева и Джона Тавареса.
Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил одну шайбу. Александр Овечкин отметился результативной передачей. Вратарь Илья Самсонов отразил 29 бросков из 32. Дмитрий Орлов не сумел отметиться результативными действиями.
У «Торонто» одна заброшенная шайба на счету российского нападающего Ильи Михеева.
Ранее сообщалось, что хоккеист «Рейнджерс» Кравцов рассматривает возможность возвращения в КХЛ.