Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» победить «Торонто» в матче НХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс».
Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» победить «Торонто» в матче НХЛ
  • Reuters
  • © Amber Searls-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая на «Кэпитал-Уан Арене» в Вашингтоне, завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «Кэпиталз» забросили Якуб Врана, Евгений Кузнецов, Никлас Бекстрём и Джон Карлсон. У «Торонто» результативные броски на счету Каспери Капанена, Ильи Михеева и Джона Тавареса.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил одну шайбу. Александр Овечкин отметился результативной передачей. Вратарь Илья Самсонов отразил 29 бросков из 32. Дмитрий Орлов не сумел отметиться результативными действиями.

У «Торонто» одна заброшенная шайба на счету российского нападающего Ильи Михеева.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Рейнджерс» Кравцов рассматривает возможность возвращения в КХЛ.

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