СМИ: Хоккеист «Рейнджерс» Кравцов рассматривает возможность возвращение в КХЛ

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов рассматривает возможность возвращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).
СМИ: Хоккеист «Рейнджерс» Кравцов рассматривает возможность возвращение в КХЛ
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», это связано с тем, что «Рейнджерс» после предсезонных игр отправил россиянина в свой фарм-клуб «Хартфорд Уэйлерс». При этом в АХЛ игрок также не получает достаточно игрового времени.

1 ноября в контракте форварда вступает в силу пункт о возможности годичной аренды в одном из европейских клубов. 

Отмечается, что бывший клуб Кравцова — челябинский «Трактор» — намерен продать права на спортсмена другому коллективу КХЛ более чем за $3 млн.

Ранее тренер Геннадий Курдин раскритиковал «Нью-Джерси Дэвилз» за игру Никиты Гусева в четвёртом звене.

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