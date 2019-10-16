СМИ: Хоккеист «Рейнджерс» Кравцов рассматривает возможность возвращение в КХЛ
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», это связано с тем, что «Рейнджерс» после предсезонных игр отправил россиянина в свой фарм-клуб «Хартфорд Уэйлерс». При этом в АХЛ игрок также не получает достаточно игрового времени.
1 ноября в контракте форварда вступает в силу пункт о возможности годичной аренды в одном из европейских клубов.
Отмечается, что бывший клуб Кравцова — челябинский «Трактор» — намерен продать права на спортсмена другому коллективу КХЛ более чем за $3 млн.
Ранее тренер Геннадий Курдин раскритиковал «Нью-Джерси Дэвилз» за игру Никиты Гусева в четвёртом звене.