Тренер Курдин раскритиковал «Нью-Джерси» за игру Гусева в четвёртом звене

Детский тренер российского нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Никиты Гусева Геннадий Курдин прокомментировал недовольство форварда тем, что в американском клубе он играет в четвёртом звене.

«C чего вы взяли, что Никита жалуется? Он говорит всё по факту. Зачем нужно было брать человека за $4 млн в четвёртое звено, если они могли спокойно набрать людей за $500 тыс.? Они дебилы, что ли?» — цитирует Курдина AllHockey.Ru.

По его словам, Гусев является игроком совершенно иного плана и в «Дэвилз» должны это понимать.

Гусев перешёл в «Нью-Джерси» в летнее межсезонье из «Вегас Голден Найтс» в результате обмена. На данный момент он провёл шесть матчей за «дьяволов», забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Ранее Гусев выразил недовольство переводом в четвёртое звено «Нью-Джерси».