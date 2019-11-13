Тренер «Лос-Анджелеса» рассказал об исключении Ковальчука из состава

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Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан ответил на вопрос о выводе из состава российского форварда команды Ильи Ковальчука.
Тренер «Лос-Анджелеса» рассказал об исключении Ковальчука из состава
  • Reuters

«Он в команде. И так же, как и у других игроков, у него будет шанс вернуться. Мы должны относиться к нему, как к любому другому игроку команды», — цитирует Маклеллана журналист Лиза Дилльман в своём Twitter.

Ковальчук не забивает уже на протяжении восьми матчей и за это время отметился одной результативной передачей. Всего в этом сезоне на его счету 16 матчей, хоккеист забросил три шайбы и отдал шесть передач.

Ранее сообщалось, что Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса».

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