Тренер «Лос-Анджелеса» рассказал об исключении Ковальчука из состава
- Reuters
«Он в команде. И так же, как и у других игроков, у него будет шанс вернуться. Мы должны относиться к нему, как к любому другому игроку команды», — цитирует Маклеллана журналист Лиза Дилльман в своём Twitter.
Ковальчук не забивает уже на протяжении восьми матчей и за это время отметился одной результативной передачей. Всего в этом сезоне на его счету 16 матчей, хоккеист забросил три шайбы и отдал шесть передач.
Ранее сообщалось, что Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса».