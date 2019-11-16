Агент Друена оценил силовой приём Овечкина против своего клиента

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Агент Алан Уолш, представляющий интересы нападающего «Монреаль Канадиенс» Джонатана Друена, высказался о силовом приёме российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина против его клиента.
Агент Друена оценил силовой приём Овечкина против своего клиента
  • © Gerry Angus/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Как можно говорить о силовом приёме уже после контакта? Понаблюдайте внимательно за эпизодом в замедленной съёмке. Перед контактом Ови явно находился в воздухе», — ответил Уолш в Twitter хоккейному эксперту Пьеру Лебрюну, который выразил мнение, что хит был выполнен чисто, так как большая часть этого силового приёма произошла уже после контакта.

Овечкин применил мощный силовой приём против Друена на пятой минуте второго периода.

Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «Монреаля».

Ранее экс-хоккеист Жорж Ларак высказался о жёстком силовом приёме Овечкина.

 

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