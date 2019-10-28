Боец UFC Царукян стал членом тренерского штаба «Северстали»

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Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), стал помощником главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь».
Боец UFC Царукян стал членом тренерского штаба «Северстали»
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Царукян занял должность тренера по спецподготовке.

«Когда мы жили в Хабаровске, то родители водили меня на борьбу, а с 12 лет я начал совмещать её с хоккеем. Бывало, что пропускал тренировки по борьбе, но хоккей посещал исправно. Со временем из-за того, что не было возможности попасть в основной состав «Амура», я переключился на единоборства. Сейчас я счастлив, что смогу вернуться на лёд, хоть и в тренерском амплуа, и доказать (в первую очередь самому себе), что шесть лет занятий хоккеем даром прошли», — цитирует Царукяна пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» подписал полноценный контракт с хоккеистом Марковым.

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