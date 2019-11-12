«Его бил с удовольствием»: Нурмагомедов — о схватке с Макгрегором, предстоящем поединке с Фергюсоном, учёбе и спорте

В некоторых поединках Хабиб Нурмагомедов просил своих соперников сдаться, чтобы не наносить лишний вред их здоровью. Об этом российский боец смешанных единоборств заявил на встрече с учащимися гимназии Евгения Примакова и их родителями. Он признался, какие эмоции испытывал во время схватки с Конором Макгрегором, и объяснил, почему предпочтёт реваншу с ирландцем бой с Тони Фергюсоном. Чемпион UFC в лёгком весе также объяснил, как борется со страхом, рассказал об отношениях с мамой, подчеркнул важность образования и вспомнил о диалоге с Владимиром Путиным.

Об отце и матери

— Ему было нелегко воспитывать меня одновременно как сына и как спортсмена. Теперь, когда у меня появились свои дети, я это прекрасно понимаю. Отец до сих пор играет большую роль в моей жизни, и семья для меня превыше всего. Что касается сына, то я бы не хотел, чтобы он повторял мой путь. Но если он сам выберет для себя единоборства, поддержу его. Сын точно будет тренироваться, но в первую очередь, конечно, учиться, а дальше посмотрим, чего он захочет.

Мама — самое дорогое, что есть в жизни. Она всегда на первом месте, главное, чтобы отец этого не увидел (смеётся. — RT). Раньше ей приходилось непросто. Мы с братом занимались утром и вечером, дома постоянно лежали грязные вещи для тренировок. Их нужно было стирать, а машинки не было, требовалось делать это вручную. Горячей воды тоже не было, только холодная. При этом маму иногда мог не послушаться, ведь она сильно не наказывала, в отличие от отца. Сейчас жалею об этом и больше слушаюсь маму.

Об учёбе

— Многие думают, что я умею только бить людей, но на первом месте для меня всегда стояла учёба, и только потом спорт. Я всё время занимался, изучал языки, историю, географию. С математикой и физикой проблем было больше, но и желания углубляться в эти предметы не возникало, а какие-то, напротив, давались очень легко. Я до сих пор продолжаю учиться. Делать это никогда не поздно, даже если тебе 70 лет. Дети, всегда ставьте на первое место учёбу. Если у тебя есть мышцы, но нет мозгов, то будут проблемы по жизни. А с мозгами, но без мышц всегда найдёшь, чем заняться. Но особенно хорошо, если всё это совмещено.

Нурмагомедов об учёбе

О том, как начал заниматься спортом

— Как говорил отец, начал ходить я на борцовском ковре. У нас дома был маленький спортзал, где папа тренировал сельских ребят. Что касается первых любительских соревнований, то это было в 5—6 лет, но никаких камер тогда особо не было, поэтому видео с них не осталось. В детстве точно не планировал стать чемпионом, просто хотел выступать и тренироваться. Какие-то мечты возникали, но не думал, что смогу достичь такого уровня, что мне будет тяжело даже просто прогуляться по улице. Если бы знал, может, на это и не пошёл бы. Просто всё двигалось своим чередом, а я выигрывал.

О воспитании

— Мой режим мне никогда не нравился, поскольку свободного времени практически не оставалось. Зато были дополнительные тренировки, уроки. Бывало, отец давал задание переписать 30 страниц из словаря Ожегова, а потом проверял. Иногда чем-то мотивировал.

Например, у меня была книга «Страны и народы», и я знал наизусть всё о 196 государствах: население, история, экономика, географическое положение. О каждой три-четыре страницы. За каждую выученную страну получал деньги. И когда они мне были нужны, всегда мог это вызубрить и рассказать отцу. Папа недавно выложил в Instagram методы воспитания детей, среди которых под пятым номером значится принуждение. В шутку сказал ему: «А почему ты начал со мной сразу с пятого»?

В первую очередь решающую роль всегда играет личный пример. Например, если отец заявляет сыну, что курить нельзя, а сам стоит с сигаретой, то о чём можно говорить? Папа не только рассказывал мне о пользе тренировок, но и сам всегда выходил на ковёр, занимался с детьми, хотя целыми днями трудился на посту директора совхоза. И я просто следовал его примеру.

О мотивации

С детства мечтал соревноваться с лучшими бойцами в мире. Я люблю тренироваться, быть в форме, конкурировать и доказывать, что для человека нет пределов. Ты можешь развивать как своё тело, так и свой ум. Люблю бросать вызовы и достигать поставленных целей.

Это тяжёлая работа, потому что когда ты находишься на вершине, все хотят тебя оттуда свергнуть. Чтобы оставаться недосягаемым, приходится тренироваться ещё больше, ведь есть достаточно мотивированных голодных ребят. Плюс когда становишься чемпионом, появляется множество отвлекающих факторов, которые уводят тебя от профессионального спорта. Но единоборства я люблю. Если бы мне не нравилось этим заниматься, давно бы сменил род деятельности.

О главных качествах мужчины

— Только с одним качеством будет тяжело, требуется сразу несколько: честность, доброта, справедливость. На первое место, наверное, поставлю справедливость, нужно всегда называть вещи своими именами. Вообще в наше время даже просто оставаться мужчиной, совершать мужские поступки очень тяжело. Сегодня, когда человек ведёт себя, как подобает мужчине, люди удивляются. Это уже большая редкость.

О мечте

— Была мечта стать чемпионом, когда перешёл на профессиональный уровень. Я к этому стремился. Сейчас же хочу вырастить детей, дать им образование, чтобы они нашли себя в этой жизни. Вообще, когда у тебя появляются дети, начинаешь мыслить иначе. Всё меняется в корне. Для меня довольство Всевышнего стоит на первом месте. Он дал нам жизнь, и нам в этой жизни ничего не надо. Уходя, всё материальное мы оставляем здесь, а дела запомнятся. На мой взгляд, цель жизни заключается в том, чтобы совершать хорошие, благие поступки.

О победе, которой гордится

— Честно говоря, победы особенного удовлетворения уже не приносят, за исключением боя с Макгрегором. Этого человека я бил с удовольствием. Бывали и такие поединки, в которых понимал, что могу нанести сопернику ещё больший вред, и сам просил его сдаться. Да и болевые приёмы до конца не дотягиваю, а просто фиксирую, чтобы человек постучал. У меня нет цели нанести оппоненту максимально возможный ущерб. За исключением одного боя...

Макгрегор не смотрел мне в глаза. Тогда я понял, что он не хочет находиться со мной в октагоне, хотя до этого много говорил и делал кучу громких заявлений. А в клетке, когда между нами стоял судья, он избегал моего взгляда и мечтал, чтобы всё закончилось как можно быстрее. В такие моменты понимаешь, что психологически ты уже одолел соперника. А иногда смотришь в глаза оппоненту, а в них пустота. Другие, наоборот, психологически устойчивые, ты понимаешь по взгляду, что с ними возиться придётся долго, просто так не сдадутся. Как говорится, глаза не врут.

Нурмагомедов о бегающем взгляде Макгрегора

О реванше с Макгрегором

— Не думаю, что он этого хочет. Я бил его четыре раунда, он постучал в знак того, что сдаётся... Сперва пусть заслужит реванш. Пошёл четвёртый год, как у него нет побед. Например, мне для того, чтобы подраться за пояс, потребовалось одержать в UFC 10 побед. Я заслужил это право не языком, а делами, и в этом мы с Макгрегором в корне отличаемся. Тем не менее бой с ним стал самым запоминающимся в моей карьере.

О борьбе со страхом

— Страшно бывает всегда, но страх может проявляться по-разному. Это может быть боязнь подвести близких, плохо выступить, пропустить сильный удар. Страх боли я давно преодолел. Каких-то косых взглядов со стороны соперников тоже не боюсь. Другое дело — боязнь плохо выступить и не выполнить то, над чем работал с командой. В спорте это называется мандраж. Не верю спортсменам, которые утверждают, что не испытывают его. Другой момент — насколько ты способен преодолеть страх. Не каждый человек готов к этому. У кого получается, те и становятся чемпионами.

О предстоящем бое с Фергюсоном

— Поединок состоится в марте—апреле будущего года. Сейчас у нас идут переговоры. Что касается отмены наших боёв, то дважды это происходило по причине моих проблем со здоровьем, и дважды — из-за травм Тони. Эта предыстория делает наш бой таким ожидаемым. К тому же, у нас у обоих в UFC по 12 побед подряд. Поединок с Фергюсоном получится очень интересным, и я уже готовлюсь к нему, как психологически, так и физически.

Нурмагомедов: бой с Фергюсоном состоится в марте-апреле

О жизни после спорта

— Часто думаю об этом, есть какие-то проекты, над какими-то вещами уже начал работать. Понимаю, что всю жизнь на высоком уровне выступать невозможно. Мне 31 год, и пенсия не за горами. Может, проведу ещё один бой, а может, три. Пока сам не определился, чего хочу.

О хобби

— Люблю животных, но охоту не приветствую. Побороться с медведем ещё можно, но не убивать. Обожаю путешествовать, но делать это стало тяжело, приходится искать страны, в которых популярность смешанных единоборств ниже. Где-нибудь в Германии или Швейцарии можно спокойно прогуляться, и не так много людей тебя узнают.

О встречах с Путиным

— Виделся с ним пару раз, и эти встречи произвели на меня такое впечатление, что он очень устал от всей этой суеты. Спросил у него, как он справляется со своей работой, живёт в таком бешеном ритме. Путин ответил, что занимается спортом, плавает, уделяет внимание здоровому образу жизни. Это помогает ему снять стресс.