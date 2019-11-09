Дорога к титулу Магомедшарипова, возвращение Волкова и дебют брата Нурмагомедова: чем интересен турнир UFC в Москве

9 ноября на «Арене ЦСКА» в Москве состоится третий российский турнир UFC. В главном поединке вечера Забит Магомедшарипов встретится с Келвином Каттаром и постарается приблизиться к титулу в полулёгком весе, а Александр Волков проведёт свой первый бой за 13 месяцев. Также вечер запомнится дебютом в UFC двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова, очередной схваткой с участием скандального Зелима Имадаева и первым в истории промоушена сражением между двумя россиянами — Рустамом Хабиловым и Сергеем Хандожко.

Перспективы Магомедшарипова

Изначально российский полулегковес Забит Магомедшарипов должен был стать участником второго по значимости поединка вечера, однако из-за травмы Джуниора дос Сантоса оказался в главном бою UFC Fight Night 163: Moscow. В связи с этим серьёзно возросли как ожидания от его встречи с Келвином Каттаром, так и давление на спортсмена. Всего за несколько дней он стал лицом московского турнира и был фактически лишён права на ошибку, поскольку поражение может серьёзно ударить не только по его перспективам в UFC, но и по популярности на родине.

В целом, битва с Каттаром и так имела для Магомедшарипова важнейшее значение. После не самой яркой победы над Джереми Стивенсом, многие могли усомниться в его силе. Уже тогда красивый триумф мог сделать его главным претендентом на титул в полулёгком весе, но вместо этого Забит получил в оппоненты атлета из топ-15.

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Тот поединок показал, что Магомедшарипов пока не способен доминировать над мастеровитыми спортсменами. С соперниками заметно ниже классом он смотрится впечатляюще, но этого явно недостаточно для того, чтобы стать чемпионом. Особенно учитывая ту уверенность, с которой Макс Холлоуэй расправляется с претендентами.

Тем не менее, Забит по-прежнему находится в одном-двух шагах от битвы за пояс, а стиль Каттара может поспособствовать привлечению внимания к битве. Американец любит идти вперёд и не прочь ввязаться в рубку, что лишь на руку россиянину. Магомедшарипов искуснее и техничнее, что вполне может стать ключевым фактором. При этом не стоит недооценивать и его умения в партере, которые могут помочь ему добиться успеха через сдачу соперника.

Стоит отметить, что изначально поединок между спортсменами должен был пройти на турнире в Бостоне 19 октября, но из-за травмы Магомедшарипова был перенесён в Москву. Это тем примечательнее, что Каттар как уроженец Массачусетса фактически должен был драться дома. Вместо этого такая возможность досталась Забиту.

На данный момент помешать россиянину следующим получить право сразиться за титул может лишь один человек. С учётом поражений Брайана Ортеги и Жозе Алдо, а также перехода Фрэнки Эдгара в легчайший вес, лишь Яир Родригес — полноценный участник чемпионской гонки. Сейчас в его активе серия из двух побед, причём последняя была одержана над тем же Стивенсом и названа «Боем вечера».

За проведение этой дуэли говорит и тот факт, что ранее матчмейкеры уже пытались свести друг с другом Магомедшарипова и Родригеса. Схватка была запланирована на турнир UFC 228, но была отменена из-за травмы мексиканца. Зная любовь организации к громким афишам и историям противостояний, не исключено, что именно это сражение станет своеобразным элиминатором (боем за статус претендента на титул) в полулёгком весе.

Возвращение Волкова в чемпионскую гонку

Турнир UFC Fight Night в Москве должен был стать для Александра Волкова моментом истины. В случае победы над дос Сантосом он мог реабилитироваться за своё обидное поражение от Деррика Льюиса и ворваться в чемпионскую гонку, а неудача могла серьёзно пошатнуть веру в него со стороны промоушена. Но травма бразильца и последующая его замена на Грега Харди практически лишила Александра всех возможных дивидендов, зато подняла риски. Ведь одно дело уступить экс-чемпиону, а другое — вчерашнему дебютанту ММА.

Выступление на домашнем шоу обещало быть волнительным для россиянина сразу по нескольким причинам. Во-первых, из-за неудачного выступления в последней схватке, которое стоило ему статуса первого претендента на титул. Во-вторых, из-за длительного простоя, который на момент турнира составил 13 месяцев. После такого перерыва не может не ощущаться некой зажатости и неуверенности в действиях, что неоднократно подтверждали гораздо более именитые атлеты. Достаточно вспомнить бой Джона Джонса с Овинсом Сен-Прю или битву Конора Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым.

Возможно, в UFC учитывали этот факт, когда давали Харди в соперники Волкову. Малоопытный американец может помочь ему триумфально вернуться в октагон, вновь почувствовать уверенность в себе и уже потом продолжить пробиваться на вершину дивизиона. Поединок с Фрэнсисом Нганну был бы не только гораздо более громким, но и тяжёлым для россиянина. Камерунец давно считается одним из самых серьёзных оппонентов в данной категории и семимильными шагами близится к реваншу со Стипе Миочичем.

Тем не менее, грядущая битва несёт в себе множество рисков для россиянина. Во-первых, это связано с нокаутирующей мощью Харди, который все пять побед одержал в первом раунде. Несмотря на отсутствие опыта, он очень опасен и вполне может преподнести Волкову сюрприз, как это сделал Льюис. Тогда Александр уверенно контролировал ход поединка и с большой долей вероятности выиграл бы по очкам, но оказался на настиле за 11 секунд до гонга.

Во-вторых, Харди уже успел показать, что иногда предпочитает делать прежде, чем думать. На турнире в Бостоне он воспользовался ингалятором в перерыве между раундами, что привело к отмене результата боя. Судя по сообщениям руководства UFC, в Москве подобное не повторится, но не стоит исключать, что эпатажный американец отметится другим способом. Достаточно вспомнить, что своё единственное поражение в карьере он потерпел из-за дисквалификации за запрещённый удар по лежащему противнику.

Второй шанс Имадаева

На турнире в Москве свой второй бой в UFC проведёт перспективный полусредневес Зелим Имадаев. В первом он потерпел поражение от Макса Гриффина, но скорее запомнился своими выходками за пределами октагона. Так, россиянин якобы дважды пытался напасть на американца в подтрибунном помещении, в результате чего тому пришлось обращаться за помощью к полицейским. Правда, сам он опроверг заявления визави, назвав их ложью.

В промоушене решили дать ему ещё один шанс и организовали бой в Москве. Оппонентом Зелима стал Дэнни Робертс, проигравший два последних поединка. Не секрет, то UFC очень часто увольняет бойцов после двух поражений подряд, поэтому для британца этот вечер будет иметь огромное значение. Но учитывая вышеназванный скандал, Имадаеву также не стоит расслабляться, ведь неудача может поставить крест на его карьере в Абсолютном бойцовском чемпионате.

Несмотря на послужной список из 16 побед и пяти поражений, Робертс обладает огромным опытом, ведь на протяжении последних четырёх лет выступает в UFC. При этом в числе его «жертв» значатся исключительно спортсмены средней руки и джорнимены вроде Нейтана Коя, в то время как в битвах с серьёзными противниками он регулярно был бит. Среди его обидчиков значатся Майк Перри, Нордин Талеб и Мишел Перейра.

Не стоит сомневаться, что Имадаеву по силам расправиться с Робертсом, но главный вопрос в том, сможет ли он обойтись без происшествий и сосредоточиться исключительно на самой схватке. UFC особо не церемонится с начинающими бойцами и вряд ли потерпит ещё один скандал с участием Зелима.

Первое российское противостояние

Турнир в Москве также примечателен первым в истории UFC сражением между бойцами из России. Так, в рамках предварительного карда в октагон войдут ветеран промоушена Рустам Хабилов и Сергей Хандожко, для которого это схватка станет второй в Абсолютном бойцовском чемпионате.

До настоящего момента россияне предпочитали не встречаться между собой в октагоне и предпочитали выяснять отношения с представителями других стран. Поэтому неудивительно, что решение Хандожко принять бой с Хабиловым вызвало настоящую бурю в социальных сетях. Как рассказал сам Сергей, ему поступило множество оскорблений со стороны фанатов. При этом сам он считает, что в стране скоро осознают, что в этой практике нет ничего плохого.

Сама схватка примечательна хотя бы тем, что станет дебютной для Хабилова в полусреднем весе в UFC. До настоящего момента он на протяжении шести лет выступал в лёгком дивизионе, где добился неплохих успехов. В 12 поединках он одержал девять побед, а в 2013-м взял верх над нынешней звездой промоушена Хорхе Масвидалем.

Благодаря этому Хабилова можно смело считать фаворитом, даже несмотря на поражение от Карлоса Диего Феррейры в последнем бою. Хандожко — гораздо менее искушённый атлет, а его проблемы с борьбой могут сослужить ему дурную службу. Так, Рустам в среднем выполняет по 3,4 тейкдауна за три раунда, что может решить судьбу битвы.

Дебют брата Нурмагомедова

Ещё одним важным событием московского турнира станет первый поединок Абубакара Нурмагомедова в Абсолютном бойцовском чемпионате. О приходе двоюрного брата Хабиба в промоушен говорилось уже давно, но на его перспективах сказалось отстранение, наложенное Атлетической комиссией штата Невада (NSAC) по итогам турнира UFC 229. Так, после главного сражения он вместе с Тухуговым напал на Конора Макгрегора, за что был отстранён на 12 месяцев. Впоследствии срок был уменьшен, что позволило Зубайре выступить в Абу-Даби. Там же мог оказаться и родственник чемпиона в лёгком весе, но ему помешала травма.

В своём первом поединке Абубакар схлестнётся с кандидатом на увольнение Давидом Завадой. Немец идёт на серии из двух поражений и уже в скором времени может покинуть крупнейший ММА-промоушен планеты. Этому вполне может поспособствовать Нурмагомедов, если отметиться уверенной и яркой победой.

Кроме того, в пользу россиянина говорят и серьёзные проблемы со здоровьем у визави. Как признался сам немец, он выступает с одной почкой. Это напоминают ситуацию Дональда Серроне, испытывающего проблемы с печенью, а также вынужденного удалить часть кишечника и желудка. Подобные обстоятельства делают спортсмена более восприимчивым к атакам по корпусу.

Тем не менее, Абубакар скорее всего сделает ставку на свои борцовские навыки. Он предпочитает переводить соперников в партер, после чего либо пытается провести удушающий приём, либо делает ставку на ground and pound (нанесение ударов по лежащему оппоненту). В преддверии этого турнира в активе Завады значится 75% защиты от тейкдаунов, но ранее он не встречался с борцами калибра Нурмагомедова. Если россиянин сможет подобрать ключи к обороне немца, у того практически не останется шансов на успех.