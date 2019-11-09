Кратчайший путь к чемпионству: как сделать из Магомедшарипова первого претендента на титул в полулёгком весе UFC

Забит Магомедшарипов занимает пятую строчку в рейтинге полулёгкого веса UFC и имеет в своём активе серию из пяти побед. Тем не менее руководство промоушена до сих пор не дало ему шанса побороться за пояс чемпиона, а на турнире в Москве его соперником станет 11-й номер рейтинга. О том, как сделать из россиянина первого претендента на титул UFC в полулёгком весе, — в материале RT.

Доминирующее выступление в бою с Каттаром

Забит Магомедшарипов занимает пятое место в рейтинге полулёгкого веса UFC и имеет в своём активе одну из самых продолжительных беспроигрышных серий среди десятки сильнейших бойцов дивизиона. Россиянин победил в последних пяти боях под эгидой крупнейшего ММА-промоушена мира, чем не может похвастаться даже действующий чемпион Макс Холлоуэй. Справедливости ради — удачная серия гавайца из 13 схваток прервалась в сражении с Дастином Порье, которое прошло в лёгком весе.

По этому показателю Магомедшарипов уступает лишь Александеру Волкановски, взявшему верх в шести боях подряд. Благодаря этому именно австралиец заслужил право встретиться с Холлоуэем на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе, в то время как россиянину достался 11-й номер рейтинга Келвин Каттар.

Однако не стоит исключать, что грядущий поединок позволит Магомедшарипову реабилитироваться за не самое красочное выступление в схватке с Джереми Стивенсом и получить титульный бой. От россиянина требуется максимально ярко и уверенно взять верх над американцем и показать, что оппоненты высокого класса не вызывают у него сложностей. В UFC он прославился прежде всего как невероятно зрелищный и изобретательный спортсмен, способный устраивать настоящее шоу в октагоне. Если в Москве он сможет выступить не хуже, чем в боях с Кайлом Бочняком и Майком Сантьяго, то признание руководства промоушена ему обеспечено.

Не исключено, что матчмейкеры держали это в голове, когда подбирали Забиту соперника. Каттар предпочитает биться в стойке и практически не прибегает к борьбе, обладает быстрыми руками и нокаутирующей силой. Его по праву можно назвать опасным противником для Магомедшарипова, но также и тем, кто способен помочь ему выйти на первое место в чемпионской гонке. Главная схватка UFC Fight Night 163 наверняка получится зрелищной и бескомпромиссной, а в Абсолютном бойцовском чемпионате уже не раз показывали, что обращают внимание не только на мастерство атлетов, но и на их умение радовать зрителей.

Достаточно взять пример Конора Макгрегора или Коди Гарбрандта, которые яркими нокаутами проложили себе кратчайшие пути к поясу. Так, оба провели по пять боёв, после чего получили шанс побороться за чемпионство. Правда, из-за травмы Жозе Алдо ирландец сначала выиграл временный титул, в то время как американец сразу взял абсолютный.

«Бой года» с Родригесом

В том случае если Магомедшарипов не сможет покорить UFC своим выступлением в Москве, руководство может потребовать от него провести ещё один поединок. Несмотря на наличие более прославленных и статусных бойцов, оппонентом Забита вполне может стать Яир Родригес, с которым он уже должен был встретиться ранее.

Так, битва между одними из самых ярких атлетов организации должна была украсить турнир UFC 228, но из-за травмы мексиканца её пришлось отменить. На замену вышел малоизвестный Брэндон Дэвис, который не сумел ничего противопоставить мастеровитому визави. Магомедшарипов не только легко расправился с ним, но сделал это предельно эффектно. На протяжении полутора раундов он доминировал над соперником, после чего провёл приём на ногу, известный как «сулоевский прострел». Впоследствии за него он получил награду «Болевой года».

Долгое время о возможной встрече между Забитом и Яиром практически не говорилось, но в середине октября появился повод вновь задуматься о её организации. Родригес последовал примеру Магомедшарипова и взял верх над Стивенсом. Но если схватка с участием россиянина получилась не самой красочной, то мексиканец устроил в клетке настоящее шоу. Он действовал изобретательно, непредсказуемо и чуть было не нокаутировал американца во втором раунде. Правда, потерял слишком много сил и затем сам был близок к досрочному поражению. Зрители были в восторге от сражения, а UFC признал его «Боем вечера».

Родригес одержал свою вторую победу подряд и вновь обозначил претензии на титул. Стоит отметить, что два года назад он уже рассматривался как один из главных соискателей трофея, но не смог оправдать ожидания. В мае он уступил Фрэнки Эдгару и сделал шаг назад в карьере.

Таким образом, поединок между Забитом и Яиром может не только определить будущего претендента на титул, но и стать одним из ярчайших событий года в ММА. Два спортсмена такого класса и уровня мастерства практически гарантированно порадуют зрителей запоминающимся выступлением, которое может быть достойно звания «Бой года». После этого UFC вряд ли решит проигнорировать Магомедшарипова и предоставит ему шанс побороться за чемпионство.

Победа над Ортегой

Ещё одним проверенным вариантом добиться боя за титул является победа над бывшим претендентом или экс-чемпионом. Но если Жозе Алдо и Фрэнки Эдгар уже покинули полулёгкий вес и решили спуститься на категорию ниже, то Брайан Ортега остался в строю. В декабре американец совершит своё долгожданное возвращение после проигрыша Холлоуэю и сразится с Чон Чхан Соном.

Судя по всему, именно после этого в UFC примут решение относительно следующей схватки за титул. К этому моменту уже будут известны результаты боёв между Магомедшариповым и Каттаром, а также между Холлоуэем и Волкановски. Следовательно, матчмейкеры как минимум будут иметь перед собой полную картину дивизиона.

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Ортега вряд ли с ходу получит ещё один шанс взять пояс, но с большой долей вероятности вернётся в число кандидатов. Несмотря на мастерство Корейского Зомби, именно американец является фаворитом этого поединка и обладает всеми качествами, чтобы добиться успеха. В таком случае второй номер рейтинга вполне может вклиниться в чемпионскую гонку и потребовать боя с Магомедшариповым.

Стоит отметить, что от подобного расклада могут выиграть все. Зрители получат ещё один интересный бой, а Забит — самый верный шанс получить право поспорить за чемпионство. Если успехи в битвах с Каттаром и Родригесом могут оставить некоторые вопросы из-за неидеального послужного списка у обоих, то победа над Ортегой точно приведёт его к титулу.

В UFC Брайан одержал шесть досрочных побед, расправившись с рядом топ-бойцов дивизиона, среди которых Ренато Мойкано, Каб Свонсон и всё тот же Эдгар. Их могло быть и семь, но результат поединка с Майком де ла Торре был отменён из-за проваленного допинг-теста. Единственное поражение Ортега потерпел от Холлоуэя, что сложно назвать провалом. С 2014 года гаваец не проиграл ни одной битвы в полулёгкой категории.