Нурмагомедов и Фергюсон не проведут бой 14 декабря

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Поединок российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и первого номера рейтинга в данном дивизионе Тони Фергюсона не состоится на турнире UFC 245.
Нурмагомедов и Фергюсон не проведут бой 14 декабря
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Пресс-служба UFC объявила главный поединок у мужчин на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе. Им станет бой за пояс чемпиона в полулёгком весе между Максом Холлоуэем и Алексом Волкановски.

Соглавным событием станет поединок за титул в легчайшем дивизионе у женщин между Амандой Нуньес и Жермейн де Рандами.

Таким образом, поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона не состоится 14 декабря. Турнир UFC 245 пройдёт в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, какую стратегию UFC стоит выбрать в России.

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