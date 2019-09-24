Нурмагомедов и Фергюсон не проведут бой 14 декабря
- @khabib_nurmagomedov
Пресс-служба UFC объявила главный поединок у мужчин на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе. Им станет бой за пояс чемпиона в полулёгком весе между Максом Холлоуэем и Алексом Волкановски.
Соглавным событием станет поединок за титул в легчайшем дивизионе у женщин между Амандой Нуньес и Жермейн де Рандами.
Таким образом, поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона не состоится 14 декабря. Турнир UFC 245 пройдёт в Лас-Вегасе.
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