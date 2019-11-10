Безоговорочный триумф: Магомедшарипов и Волков победили американцев на турнире UFC в Москве

Забит Магомедшарипов одолел Келвина Каттара единогласным решением судей и продлил свою беспроигрышную серию в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) до шести поединков. Александр Волков нанёс первое в карьере поражение бывшему игроку в американский футбол Грэгу Харди. Все судьи отдали седьмому номеру рейтинга тяжеловесов победу с явным преимуществом — 30:27. О двух главных боях турнира UFC Fight Night в Москве — в материале RT.

Несмотря на насыщенный кард турнира и ряд известных бойцов, большинство болельщиков пришли на «Арену ЦСКА» ради двух главных боёв вечера. Забит Магомедшарипов пытался взять верх над Келвином Каттаром и добиться права сразиться за титул в полулёгком весе, а Александр Волков должен был совершить долгожданное возвращение в октагон. После поражения от Деррика Льюиса российский тяжеловес не провёл ни одного поединка, но всё равно сохранил высокое место в рейтинге. До шоу он занимал седьмую строчку и в случае успеха имел все шансы попасть в топ-5.

Изначально именно Волков должен был возглавлять московский турнир, но в дело вмешались непредвиденные обстоятельства. Экс-чемпион UFC Джуниор дос Сантос получил травму и снялся, а на замену ему вышел вчерашний дебютант Грег Харди. В связи с этим руководство промоушена приняло решение поставить во главе битву Забита с Келвином, а схватку с участием Александра переквалифицировать во вторую по значимости на шоу.

Смена оппонента не осложнила задачу Волкова, но уж точно увеличила давление на него. Россиянин воспринимался как абсолютный фаворит и был лишён права на ошибку. Поражение от Харди могло серьёзно ударить по его перспективам и закрыть дорогу к титулу на долгое время, в то время как победа практически не продвигала его в чемпионской гонке. На данный момент Грег не входит в число 15 сильнейших тяжеловесов планеты и не воспринимается как серьёзная угроза для лидеров дивизиона.

Дебют получился равным. Харди ожидаемо форсировал ход поединка и шёл вперёд. Он мгновенно сокращал дистанцию и выбрасывал мощнейшие оверхенды справа. Волков действовал гораздо спокойнее и предпочитал обозначать атаки джебом. Опасно становилось, когда он проводил многоходовые комбинации или подключал ноги. Американец не успевал отступать и становился мишенью, пропуская удары как в голову, так и по корпусу.

При этом нельзя сказать, что Грег смотрелся заметно слабее. Он отлично подготовился и легко преодолевал большинство проблем, которые ему создавал визави. Ближе к концу пятиминутки он сбавил обороты, но всё равно продолжал отвечать резкими контратаками. В конце раунда он здорово пробил слева и нащупал челюсть Александра.

Второй раунд начался в более спокойной манере, а россиянин начал активно «прикармливать» соперника левым лоу-киком в надежде, что тот откроет голову. Американец понимал его намерения и уверенно защищался, а на третьей минуте и вовсе ответил мощнейшим кроссом справа. Волков был точнее и держал ситуацию под контролем, но явного превосходства не ощущалось.

За 2019 год Харди вышел в октагон в пятый раз, но усталости не было заметно. Даже в третьей пятиминутке он продолжал прессинговать Волкова и не ослаблял хватку. Александр же брал если не числом, то меткостью ударов. Его акцентированный джеб бил точно в цель, а левый хай-кик ещё больше склонил чашу весов в его сторону.

В результате именно сосредоточенность россиянина принесла ему успех. Волков взял верх единогласным решением судей и реабилитировался за поражение от Деррика Льюиса.

Что касается Магомедшарипова, то победа над Каттаром с большой долей вероятности могла гарантировать ему поединок за титул. В активе Забита значилось пять побед подряд — больше, чем у любого другого представителя топ-5 полулёгкого веса. Единственным исключением был Александер Волкановски, который уже проходил подготовку к битве с чемпионом Максом Холлоуэем.

Таким образом, успешное выступление в сражении с американцем могло сделать Магомедшарипова практически безальтернативным претендентом на пояс. Для гарантии ему было необходимо не повторить ошибок схватки с Джереми Стивенсом и взять верх в зрелищной манере.

С самого начала бой проходил в интенсивной манере. Оба спортсмена неустанно били и прессинговали визави. Магомедшарипов и Каттар обменивались сериями резких атак, большинство из которых доходили до цели. Забит был агрессивнее и успевал попадать не только руками, но и ногами. Так, один из его лоу-киков сбил Келвина с ног, но тот быстро ответил мощным попаданием в челюсть.

Россиянин бил очень быстро, чередуя удары руками и ногами, но американец практически не уступал. Он использовал любой момент для контратаки и смотрелся впечатляюще. Но ближе к экватору изобретательность Забита стала всё чаще ставить Келвина в тупик. Американец был не готов к неожиданным и размашистым спиннинг-кикам (удар ногой с разворота) и постепенно стал всё больше отдавать инициативу. Колено в прыжке стало отчаянной попыткой обратить на себя внимание судей.

Заключительная пятиминутка вновь дала повод для обсуждения выносливости Магомедшарипова. Ко второй минуте он заметно подсел физически и смотрелся гораздо медленнее Каттара. Тот мгновенно почувствовал слабость оппонента и бросился вперёд, отметившись серией опасных попаданий. В один момент могло показаться, что Забиту может не хватить сил на концовку, но он всё же выдержал. Келвин же продолжал отчаянно биться, даже лёжа на спине, он наносил мощнейшие удары по голове россиянина.

По итогам трёх раундов Магомедшарипов оказался победителем на карточках всех трёх судей. Однако все они отдали третий раунд Каттару, отметив его преимущество в концовке. Тем не менее Забит продлил беспроигрышную серию до шести поединков и обозначил себя как главного соискателя чемпионского звания.