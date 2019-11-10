Удар ногой Анкалаева, удушение брата Нурмагомедова и спорное поражение Эмеева: как россияне выступили на UFC в Москве

На турнире UFC Fight Night в Москве, помимо Забита Магомедшарипова и Александра Волкова, выступили 11 российских бойцов. Магомед Анкалаев ударом ногой нокаутировал Далчу Лунгиамбулу, Абубакар Нурмагомедов уступил удушающим приёмом Давиду Заваде, а Зелим Имадаев досрочно проиграл Дэнни Робертсу. Кроме того, Рамазан Эмеев не смог справиться с Энтони Мартином и прервал серию из семи побед, а Хадис Ибрагимов оказался слабее Эда Хермана. Также Шамиль Гамзатов раздельным решением взял верх над Кидсоном Абреу, а Рустам Хабилов — над Сергеем Хандожко в первом противостоянии двух россиян в Абсолютном бойцовском чемпионате.

Четыре подряд поражения россиян

9 ноября в Москве прошёл турнир UFC Fight Night 163. По традиции кард домашнего шоу был переполнен российскими спортсменами, которых в общем счёте набралось 13 человек. Безусловно, наибольший ажиотаж вызвали два главных боя вечера с участием Александра Волкова и Забита Магомедшарипова, но и другие схватки были не менее интересны.

Открыл турнир поединок с участием Григория Попова. Российский боец легчайшего веса неудачно дебютировал в UFC и нокаутом уступил бывшему претенденту на титул Эдди Уайнленду. Матчмейкеры решили дать ему шанс реабилитироваться и определили в соперники более слабого спортсмена. Им стал участник шоу The Ultimate Fighter 18 Дэйви Грант. Британец звёзд с неба не хватал и в последних четырёх схватках потерпел три поражения.

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Не удалось ему реабилитироваться и в этот вечер. Грант ожидаемо сделал ставку на борьбу и не прогадал. Он шесть раз переводил соперника на канвас, что и стало ключевым фактором. Попов же был острее в стойке, но не настолько, чтобы склонить судей на свою сторону. Двое поставили 29:28 в его пользу, а ещё один проголосовал за хозяина соревнований.

После женского поединка, завершившегося в пользу представительницы Швеции Пэнни Кианзад, в октагон вошёл Александр Яковлев. В 2016 году российский полусредневес по очереди проиграл сначала Камару Усману, а затем Заку Каммингсу, после чего не выступал на протяжении трёх лет. Он вернулся в 2019-м и расправился с Алексом да Силвой, отстояв право биться в крупнейшем промоушене планеты. Но чтобы подтвердить статус, ему было необходимо проходить молодого таланта Рузвельта Робертса.

Первые два раунда прошли с переменным успехом. В дебютном Робертс перебивал визави, но во втором Яковлев сумел переломить инициативу с помощью борьбы. Александр провёл тейкдаун и восстановил паритет, но на большее его не хватило. В третьей пятиминутке он чуть было не попался на гильотину и неубедительно провёл концовку. Судьи встали на сторону американца, а россиянин потерпел пятое поражение в восьми боях в UFC.

После второго подряд фиаско россиян напряжение в зале начало нарастать. Зрители крайне негативно восприняли неудачу Яковлева, а исправлять положение был призван Абубакар Нурмагомедов. Двоюродный брат Хабиба имел все предпосылки для удачного выступления. В пользу него говорили его опыт выступления в международных промоушенах и уровень оппонента. Давид Завада проиграл в двух последних битвах и находился на грани увольнения.

Но, к неожиданности фанатов, схватка закончилась в пользу записного аутсайдера. Нурмагомедов ожидаемо сделал ставку на партер, но на секунду потерял бдительность. Немец польского происхождения поймал визави на рычаг локтя и преподнёс одну из главных сенсаций турнира.

На этом чёрный день для россиян не закончился. Экс-чемпион Fight Nights в среднем весе Роман Копылов был фаворитом в сражении с Карлом Роберсоном и вполне мог рассчитывать на успех. Вплоть до третьего раунда он уверенно смотрелся в стойке и вполне мог вести на судейских карточках. Но в концовке он сначала попал в глаз американцу и был лишён балла, а затем попал на удушающий сзади. На протяжении 20 секунд он пытался освободиться от захвата, но в итоге постучал.

Успех Хабилова и красивый нокаут Анкалаева

Первая победа российского атлета состоялась лишь в шестом поединке турнира. Правда, иначе быть не могло, ведь в нём между собой встречались соотечественники Рустам Хабилов и Сергей Хандожко. Ещё задолго до шоу эта схватка стала одной из самых обсуждаемых, ведь ранее двое бойцов из России ни разу не встречались друг с другом в UFC.

Однако ожесточённой борьбы не получилось, а решающую роль сыграло превосходство Хабилова в партере. Большую часть времени Хандожко был вынужден находиться либо на канвасе, либо спиной у сетки и не мог продемонстрировать свои сильнейшие стороны. Моментами он смотрелся активнее противника и отметился парой серьёзных попаданий, но этого оказалось недостаточно. Все судьи встали на сторону Рустама и зафиксировали его первый триумф в полусреднем весе в UFC.

Магомед Анкалаев стал первым россиянином, выигравшим у иностранного спортсмена. «Жертвой» полутяжеловеса стал Далча Лунгиамбула, до этого ни разу не уступавший в крупнейшем ММА-промоушене планеты. До настоящего момента конголезец лишь раз бился в октагоне и не оставил шансов Декуану Таунсенду.

Первые два раунда прошли под диктовку Анкалаева. Он перебивал оппонента на руках и здорово смотрелся в партере, но развязка наступила в третьем. Магомед подкараулил зазевавшегося Лунгиамбулу и исполнил филигранный фронт-кик (удар ногой в челюсть под прямым углом). Конголезец рухнул на канвас, а судья поспешил остановить поединок. Стоит отметить, что ранее россиянин лишь раз выигрывал после удара ногой. Это произошло в схватке с Марцином Прахнё на турнире UFC Fight Night 136.

Удачный дебют Гамзатова и первое поражение нокаутом Имадаева

Программу основного карда московского турнира открывал дебютный бой Шамиля Гамзатова в UFC. Россиянин успешно выступал как в отечественных промоушенах, так и в Professional Fighting League (PFL), где дважды победил. Таким образом, в Абсолютный бойцовский чемпионат он пришёл с идеальным послужным списком из 13 поединков и планами с ходу ворваться в элиту дивизиона.

Первым испытанием для него стал Клидсон Абреу. Спортсмен также недавно пришёл в организацию, но не смог обеспечить себе статус восходящей звезды. В первом же бою он уступил всё тому же Анкалаеву, но затем реабилитировался в битве с Сэмом Алви. Бразилец явно не тянул на звание топ-бойца, но и мальчиком для битья не был.

Это подтвердилось и в клетке. Бразилец оказал достойное сопротивление, но на ногах был менее успешен. Россиянин нанёс почти вдвое больше значимых ударов, и даже пропущенный тейкдаун не помешал ему с победы дебютировать в UFC. Мнение судей разделилось, но двое всё же оказались больше впечатлены действиями Шамиля.

Рамазан Эмеев мог продлить успешную серию до семи схваток и претендовать на попадание в топ-15 полусреднего веса. Для этого ему было необходимо разобраться с Энтони Рокко Мартином. Битва получилась напряжённой и не обошлась без крови. Так, уже ко второму раунду у американца был разбит нос, что не помешало ему здорово противостоять визави. Американец практически не уступал в стойке и ловко защищался от проходов в ноги. Так, Эмеев успешно завершил лишь одну попытку тейкдауна из девяти.

Судя по всему, судьи оказались впечатлены защитными действиями американца и отдали ему победу. Причём один из них и вовсе увидел превосходство Мартина во всех трёх раундах. Зрителям это не очень понравилось, однако Энтони покорил их эмоциональным заявлением о болезни матери. По его словам, у неё недавно диагностировали рак и это выступление он посвятил ей.

Ещё более кровопролитной получилась следующая битва. Хадис Ибрагимов и Эд Херман устроили настоящую войну в клетке. Россиянин не только повторил судьбу Мартина, но и получил серьёзное рассечение. Тем не менее он регулярно находил бреши в обороне соперника и направлял туда мощнейшие удары. Правда, американец тоже не остался в долгу и несколько раз здорово попал справа в челюсть.

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К третьей пятиминутке оба подустали, но всё равно продолжили радовать зрителей ярким противостоянием. Атлеты обменивались мощнейшими ударами коленями, а Ибрагимов и вовсе чуть было не позволил поймать себя на удушающий. Хадис мужественно сопротивлялся и сумел освободиться, но всё равно потерпел вторую неудачу подряд.

Выступления Волкова и Магомедшарипова предварял один из самых скандальных российских бойцов в UFC. Так, в апреле широко обсуждался конфликт между Имадаевым и Гриффином, который завершился лишь с участием полиции. По словам американца, оппонент преследовал его по отелю, но сам Зелим опроверг эти заявления.

Более значимым было то, что Имадаев уступил и поставил под вопрос свою карьеру в Абсолютном бойцовском чемпионате. Поэтому бой с Дэнни Робертсом был для него шансом исправить это недоразумение и подтвердить притязания на чемпионство.

Однако Зелим не справился с американцем и проиграл второй раз подряд. Он здорово провёл первый раунд, но во втором пропустил мощнейший удар. Робертс застал визави врасплох и нанёс ему первое досрочное поражение в карьере.