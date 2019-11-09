Хабилов победил Хандожко в единственном российском противостоянии на турнире UFC в Москве
Россиянин Рустам Хабилов одержал победу над Сергеем Хандожко в поединке предварительного карда на турнире UFC в Москве.
- © Игорь Иванко
- АГН «Москва»
Судьи присудили победу Хабилову единогласным решением.
Поединок Хабилова и Хандожко был единственным противостоянием российских бойцов на турнире в Москве.
Ранее сообщалось, что Макгрегор высмеял брата Нурмагомедова после его сдачи в дебютном бою в UFC.
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