Анкалаев нокаутировал Лунгиамбулу на турнире UFC в Москве, Копылов проиграл Роберсону
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- АГН «Москва»
Анклаев в третьем раунде нокаутировал южноафриканца Далчу Лунгиамбулу.
Копылов, в свою очередь, проиграл американцу Карлу Роберсону добровольной сдачей в третьем раунде.
Таким образом, в поединках предварительного карда двое россиян одержали победы, а ещё четверо потерпели поражение.
В противостоянии между австралийкой Джессикой-Роуз Кларк и Панни Кианзад победу судейским решением одержала представительница Ирана.
Ранее сообщалось, что Хабилов победил Хандожко в единственном российском противостоянии на турнире UFC в Москве.