Анкалаев нокаутировал Лунгиамбулу на турнире UFC в Москве, Копылов проиграл Роберсону

Россияне Магомед Анкалаев и Роман Копылов провели свои поединки в рамках предварительного карда на турнире UFC в Москве.

Анклаев в третьем раунде нокаутировал южноафриканца Далчу Лунгиамбулу.

Копылов, в свою очередь, проиграл американцу Карлу Роберсону добровольной сдачей в третьем раунде.

Таким образом, в поединках предварительного карда двое россиян одержали победы, а ещё четверо потерпели поражение.

В противостоянии между австралийкой Джессикой-Роуз Кларк и Панни Кианзад победу судейским решением одержала представительница Ирана.

Ранее сообщалось, что Хабилов победил Хандожко в единственном российском противостоянии на турнире UFC в Москве.