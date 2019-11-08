«Конец моей карьеры не за горами»: Нурмагомедов о бое с Фергюсоном, реванше с Макгрегором и российском флаге

Хабиб Нурмагомедов не собирается проводить поединки в Лас-Вегасе, пока ему не принесут официальных извинений за выписанный штраф после инцидента с Конором Макгрегором. Об этом российский боец смешанных единоборств заявил на встрече с болельщиками, прошедшей накануне турнира UFC Fight Night 163 в Москве. Он рассказал, в каком случае согласится на реванш с ирландцем, и раскрыл тайну, как продвигаются переговоры о битве с Тони Фергюсоном. Кроме того, чемпион в лёгком весе объяснил, почему не выносит флаг России на свои поединки и каким видит окончание своей карьеры.

«Пусть Конор выиграет десять боёв подряд»

— Состоится ли ваш бой с Флойдом Мейвезером?

— На данном этапе карьеры мне было бы правильнее встретиться с Тони Фергюсоном. Если бы Флойд пришёл ко мне, то мы бы подрались, но не думаю, что такое возможно. На следующий год у меня нет таких планов. Я являюсь чемпионом UFC, и мне нужно защищать свой пояс. Если он хочет попробовать свои силы в ММА, то пусть сообщит, а боксировать у меня нет планов.

— Когда пройдёт бой с Фергюсоном, уже есть подробности?

— У нас начались переговоры, мне предложили, чтобы я дрался в Лас-Вегасе в марте. Я сказал, что мне там должны принести официальные извинения за то, что меня оштрафовали за инцидент 6 октября 2018 года после нашего боя с Конором Макгрегором. Тогда я буду драться. Если нет, то назначьте мне другую дату. Насколько я знаю, готовится турнир в Нью-Йорке в апреле. На нём я бы мог выступить. Либо в марте в Лас-Вегасе, если мне вернут мой миллион долларов, на который оштрафовали. Таковы мои условия.

— Какова вероятность, что встретитесь с ним в Москве?

— Процентов 95. Все хотят этот бой — фанаты, UFC, я. Насчёт Москвы тяжело сказать. Очень хочу выступить здесь, но нет арены, где бой мог бы пройти. Я бы лучше выступил на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге перед 70 тысячами зрителей.

— Почему вы не отреагировали на слова Макгрегора во время его недавнего визита в Москву?

— Я не вижу смысла ему что-то отвечать. Всё, что мне нужно было сделать, я сделал. А рефлексировать по поводу его заявлений — не в моём стиле.

— Бой с Макгрегором ещё возможен или это перевёрнутая страница?

— Чтобы драться за чемпионский пояс UFC, я выиграл девять или десять боёв. Если он выиграет столько же боёв подряд, то вполне возможно.

— Почему вы не выходите на бои с российским флагом?

— Я ждал этого вопроса. Есть люди, которые носят флаги, которые, как они говорят, представляют свою родную страну. В отличие от них я не насилую женщин, не бью стариков, не призываю, чтобы люди пили алкоголь. Я по-своему представляю свою страну. Не согласен с тем, что если ты держишь флаг, то являешься патриотом, а если не носишь, то — нет. Есть масса вещей, которые ты обязан сделать до того, как поднимешь флаг. Мало ли, что ты поднял флаг, ты ещё должен этому соответствовать.

«Не советую сыну идти в ММА»

— Когда вы закончите карьеру?

— Безусловно, этот день не за горами. Осталась пара боёв максимум. Жду, пока Ислам Махачев поднимется. Мне же надо кому-то эстафету передать, кому попало не хочу пояс отдавать. Я бы хотел, чтобы в UFC произошла смена поколений, и когда я уйду, то пришёл бы Ислам. Это было бы историческим событием. Ни у одного тренера ещё не было такого, что один его ученик стал чемпионом, а потом другой. Хочется, чтобы мой уход и чемпионство Ислама совпали. Пока что он на 15-м месте в рейтинге, жду его прогресса.

— Чем вы планируете заниматься после завершения карьеры?

— Я уже начал строить какие-то планы. Есть проекты, которыми буду заниматься. Сейчас на них нет времени, потому что я профессиональный спортсмен и нужно тренироваться. Планы уже есть, я точно не потеряюсь.

— Проведёте ли вы хотя бы один бой в Москве?

— Точно не знаю. UFC предлагает Лас-Вегас, но мы этот вариант переиграем, проведём в другом месте. Я не организатор и не промоутер, я просто принимаю бои, которые предлагают. В марте-апреле я будут готов драться, чтобы успеть до Рамадана.

— Вы бы хотели перейти в другой вес и выиграть второй чемпионский пояс?

— Я бы хотел, чтобы у меня были все пояса. Но мы же должны смотреть на положение вещей реально. Я просто не вижу себя чемпионом в двух весах. После одной победы надо регулярно защищать титул. Я сфокусирован на 70 кг. Не хочу бегать за двумя зайцами. Мне комфортно в своей категории, в ней есть ещё, что доказывать.

— Чем бы вы занимались, если бы не были борцом?

— До того, как в 15-16 лет переключиться на спорт, я учился и не знал, чем буду заниматься. Если бы не было спорта, то нашёл бы, чем заняться, но точно не могу ответить.

— Вы бы хотели, чтобы ваши дети занимались единоборствами?

— Я бы не стал им советовать. Может быть, выбрал для сына футбол. Не хочу, чтобы его били по голове. Или олимпийские виды спорта — борьба, дзюдо. Если он выберет ММА, то поддержу его, но я бы ему посоветовал другое развлечение.

— Вы занимаетесь благотворительностью?

— Всевышний говорит, чтобы мы делали добро и тайно, и явно. Но тайно лучше, чем явно. У меня есть проекты, о которых люди не знают. Также есть другой грандиозный проект, о котором мы скоро объявим.

— Что главное в бою?

— Я думаю, что сила духа стоит на первом месте. Если ты стабилен психологически, то можешь на любом уровне подраться. Бывают бойцы, которые очень хорошо тренируются, но когда выходят на большую арену, то не могут совладать с собой, показывают не тот результат, который от них ждут. Техника тоже важна. Если есть настрой, то что покажешь без техники? Нужно работать в обоих направлениях. Навыки борьбы можно набрать, а силу духа тяжело тренировать. С ней надо родиться, я считаю.