Деньги и популярность против величия в ММА: почему Нурмагомедову не стоит боксировать с Мейвезером

Хабиб Нурмагомедов может провести поединок с Флойдом Мейвезером — младшим в 2020 году. Об этом заявил менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Али Абдель-Азиз. Но несмотря на то что боксёрский бой способен принести россиянину рекордный гонорар и небывалую популярность, для него это является не лучшим вариантом развития событий. О том, почему Нурмагомедову стоит отказаться от идеи схватки с Мейвезером, — в материале RT.

Спустя несколько месяцев затишья в мире единоборств вновь возобновилось обсуждение возможного поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и непобеждённым боксёром Флойдом Мейвезером — младшим. Об этом сообщил менеджер россиянина Али Абдель-Азиз на своей странице в Instagram.

По словам представителя бойца, поединок должен был состояться в январе 2020 года, но переговоры затянулись из-за Даны Уайта. Абдель-Азиз не рассказал, каким именно образом президент UFC помешал организации схватки, но высоко оценил тот факт, что функционер и боксёр возобновили общение.

Свидетельством тому стала совместная фотография Уайта и Мейвезера на одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Кроме того, в подписи к фото говорилось, что промоутер и боксёр работают над одним «захватывающим событием» в 2020 году.

Судя по всему, им вполне может стать битва между Нурмагомедовым и Мейвезером. Слухи о ней стали активно ходить в прессе после сражения с Конором Макгрегором. Причём интерес подогревали не только менеджеры, но и сами атлеты. Хабиб и Флойд неоднократно высказывались о желании встретиться лицом к лицу, но до конкретных переговоров дело так и не дошло.

Однако к началу 2019 года ажиотаж немного поубавился. Если изначально в качестве возможной площадки для боя рассматривался не только боксёрский ринг, но и восьмиугольник, то впоследствии Мейвезер поставил крест на слухах о его возможном дебюте в ММА. И это при том, что в 2018-м он активно продвигал идею перехода в смешанные единоборства.

С тех пор разговоры о поединке Нурмагомедова с Мейвезером постепенно затихали. Американец признавался, что готов биться с россиянином только по правилам бокса, а также говорил об организации повторной дуэли с Мэнни Пакьяо. Это подтверждали и близкие к Флойду, в том числе первый в истории представитель The Money Team в UFC Махмуд Мурадов. В интервью RT он заявил, что в будущем боксёр намерен принимать участие исключительно в показательных боях.

Тем не менее вовлечённость Уайта в процесс организации турнира с участием Мейвезера вновь заставила говорить о его возможной встрече с Нурмагомедовым. Однако для самого Хабиба подобный вариант развития событий — далеко не лучший. Более того, он может навредить его карьере в смешанных единоборствах.

Безусловно, деньги являются главным и одним из немногих плюсов участия в этом бою. Нурмагомедов гарантированно получит самый большой гонорар в карьере на данный момент, который позволит ему больше не заботиться о благосостоянии. Если за схватку с Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби он заработал порядка $6 млн, то за поединок с Мейвезером может получить в десятки раз больше. Достаточно напомнить, что в августе 2017 года Макгрегор стал богаче на сумму около $80 млн.

Однако на этом плюсы для Нурмагомедова заканчиваются. В остальном противостояние с Мейвезером если и не представляет для него угрозу, то как минимум таит серьёзные риски. Одним из таковых является потеря популярности и ауры непобедимости в случае неудачи.

На данный момент нет никаких оснований предполагать, что у Нурмагомедова есть шансы в боксёрской дуэли с Мейвезером. Даже в ММА россиянин никогда не выделялся ударной техникой и несколько раз чуть было не оказался в нокдауне. Так, Майкл Джонсон и Дастин Порье были очень близки к тому, чтобы отправить визави на канвас, но тот вовремя прибегал к своей фирменной борьбе. На ринге он будет лишён такой возможности, вследствие чего может оказаться в незавидном положении.

Сейчас Хабиб по праву считается одним из самых известных спортсменов в мире, но его невероятная популярность объясняется не фантастической харизмой, как в случае с Конором, а его достижениями. «Орёл» не очень искусен в ораторском искусстве и треш-токе, что сполна компенсирует мастерством в клетке. Доказательством тому являются 28 побед подряд в ММА, 12 из которых были одержаны под эгидой крупнейшего ММА-промоушена планеты.

На ринге Нурмагомедов вряд ли будет выглядеть столь устрашающе и вполне может закончить так же, как его злейший враг Макгрегор. Мейвезер не раз доказывал, что является непревзойдённым боксёром, и вряд ли сильно снизил требования к себе в последние годы. Хабиб рискует оказаться на настиле и тем самым серьёзно подпортить своё реноме.

Необходимо понимать, что победа над Мейвезером мгновенно возведёт Нурмагомедова в статус величайшей звезды мира единоборств своего поколения. С этой точки зрения риск можно считать вполне оправданным, но всё же он слишком велик, а шансы на успех не так высоки. Хабиб вряд ли сможет переиграть визави на его поле и всерьёз рассчитывать на победу судейским решением. Вследствие этого в один момент россиянину придётся либо оставить надежду на успех, либо пойти за нокаутом, что чревато возможным фиаско.

Неудача может сказаться не только на отношении фанатов, но и на уверенности самого бойца. До настоящего момента Нурмагомедов на голову превосходил соперников и практически не давал повода сомневаться в своих навыках не только болельщикам, но и самому себе. Возвращение в клетку после поражения от Мейвезера может стать для него серьёзным испытанием, тем более если оно будет досрочным.

Кроме того, сама усиленная подготовка к сражению по правилам бокса способна навредить Нурмагомедову. Россиянин на длительное время окажется в другой стихии и будет вынужден развивать абсолютно иные навыки, многие из которых будут бесполезны в ММА. Здесь вновь нужно вспомнить пример Макгрегора, который был крайне неубедителен в своём первом бою после встречи с Мейвезером. Ирландец выглядел неготовым и бил менее акцентированно, чем обычно.

Несомненно, совместные тренировки с Василием Ломаченко помогут Хабибу закрыть некоторые пробелы в технике, но за несколько месяцев он не станет великим боксёром. Зато возвращение в ММА может оказаться гораздо более сложным. И это с учётом того, что его будущим оппонентом, скорее всего, станет Тони Фергюсон. На данный момент многие считают его единственным, кто может взять верх над непобеждённым чемпионом. А длительный простой Нурмагомедова может лишь способствовать этому исходу.

Стоит отметить, что, несмотря на успехи Нурмагомедова, многие болельщики до сих пор считают его «бумажным» чемпионом. В качестве аргументов они упоминают, что в титульном поединке он взял верх над 11-м номером рейтинга лёгкого веса Элом Яквинтой, а две защиты провёл с растренированным Макгрегором и не хватающим звёзд с неба Порье. Дастин всегда славился бойцовским духом, но никогда не входил в число элитных атлетов.

В связи с этим многие рассматривают поединок с Фергюсоном как самый важный бой в карьере Нурмагомедова. Взяв верх над Тони, он может раз и навсегда заставить замолчать критиков, сомневающихся в его мастерстве. В плане наследия эта схватка имеет гораздо большее значение для Хабиба, чем возможная дуэль с Жоржем Сен-Пьером. За последние шесть лет 38-летний канадец лишь раз заходил в октагон и ни разу не выступал в лёгком весе. Недоброжелатели обязательно используют эти факты, чтобы вновь обвинить Хабиба в выборе заведомо более слабых противников.

Сражение с Мейвезером может отвлечь Нурмагомедова от его родного вида спорта и обернуться потерей концентрации, формы и уверенности в себе. А возвращение в ММА может стать болезненным как в случае успеха, так и при неудаче. Заработав самые большие деньги в карьере и победив легендарного боксёра, Хабиб может не изъявить желания биться за маленький гонорар и потерять мотивацию, а поражение может сломать атлета. Ранее россиянин никогда не покидал клетку побеждённым, поэтому неизвестно, как он отреагирует на первое фиаско в карьере.