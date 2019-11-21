Борьба отца Нурмагомедова с Махачевым, новые соперники Олейника и Шлеменко: что обсуждают в мире смешанных единоборств

Абдулманап Нурмагомедов провёл импровизированный спарринг с Исламом Махачевым в холле аэропорта и объяснил, почему его сын Хабиб не празднует победы с российским флагом. Экс-чемпион Bellator и ONE FC Бен Аскрен объявил о завершении карьеры, а бывший претендент на титул UFC Энтони Джонсон рассказал, когда будет готов вернуться в октагон. Алексей Олейник указал возможную дату следующего боя, а руководство RCC назвало имя соперника Александра Шлеменко.

Тренировка в аэропорту и поддержка многожёнства

Пока Хабиб Нурмагомедов ненадолго исчез из медиа-пространства и позволил себе отдохнуть от многочисленных интервью и мероприятий, в центре внимания оказался отец действующего чемпиона UFC. Так, за несколько дней Абдулманап успел высказаться о многожёнстве, рассказать, что ему не нравится в москвичах, а также устроить борцовский спарринг прямо в аэропорту.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил ещё один боец UFC Ислам Махачев. Легковес опубликовал видео, на котором они вместе с Нурмагомедовым-старшим участвуют в импровизированном борцовском поединке. Спортсмен и его наставник провели в захвате около полуминуты, но ни один из них таки не смог провести бросок. При этом ближе к успеху был именно Абдулманап, в одном моменте чуть было не отправивший визави на пол.

Кроме того, отец Нурмагомедова в очередной раз ответил на вопрос о завершении карьеры сына. Судя по его словам, планы Хабиба не претерпели изменений. Ранее чемпион в лёгком весе уже говорил, что проведёт как минимум две схватки, прежде чем повесит перчатки на гвоздь.

Одна из них, очевидно, состоится уже ближайшей весной, а оппонентом, скорее всего, станет Тони Фергюсон. В настоящее время американец занимает первое место в рейтинге весовой категории и имеет в своём активе серию из 12 побед подряд. В последнем бою он расправился с Дональдом Серроне. Атлеты провели в клетке два раунда, по истечению которых Ковбою было запрещено продолжать сражение из-за серьёзных травм.

При этом серьёзный резонанс вызвали слова Нурмагомедова-старшего по поводу многожёнства. Заявление специалиста было широко растиражировано в СМИ.

«Моя жена? Фатима здесь. Когда она рядом, мне вообще легко и свободно. Понимаете, приглашение можно сделать ещё трём. То есть всего четыре. Одна есть, вторая намечается, третья — не знаю, будет ли. Всевышний обращается к мужчинам и говорит: «Берите в жёны двух, трёх, четырёх». А одна может быть даже у инвалида», — заявил отец Нурмагомедова в эфире «Мир 24».

Также Абдулманап ответил на вопрос, который уже несколько месяцев мучает российских фанатов его сына. Так, в последнее время широко обсуждался тот факт, что Хабиб не поднимает над головой флаг страны после триумфов в октагоне.

«Нас объявляют: «Dagestan, Russia». Дагестан — это Россия. У нас и большая, и малая родины обозначены. Мы субъект в составе Российской Федерации. Нас каждый раз объявляют, как россиян», — отметил Нурмагомедов-старший.

Что касается жителей столицы, то наставник посетовал на их поведение в общественном транспорте и недостаток общения.

«Несмотря на мучения в пробках, езжу на машине. А некоторые вещи в Москве меня просто убивают. Захожу в метро, а там сидят молодые люди в наушниках, пока женщины и старики стоят. Ещё в столице соседи могут жить в одном подъезде 20 лет и не зайти друг к другу домой. У нас же такого просто не может быть. В горах все всегда откликаются на просьбы о помощи», — заключил Абдулманап.

Завершение карьеры Аскрена и возвращение Джонсона

После турнира UFC Fight Night в Сингапуре многие журналисты и эксперты поспешили поставить крест на перспективах Бена Аскрена. После прихода в Абсолютный бойцовский чемпионат прославленный американец не смог подтвердить звёздный статус и потерпел два поражения подряд. Сначала он был нокаутирован Хорхе Масвидалем за пять секунд, а затем был «задушен» бразильцем Демианом Майя. Из-за этих неудач атлет задумался об уходе из спорта, о чём сам и признался СМИ.

Спустя три с половиной недели после неудачи в сражении с бразильцем Аскрен всё же решился уйти на пенсию. По его словам, одной из главных причин стали проблемы с тазобедренным суставом. Бен заявил, что ему требуется операция по его замене, что и подтолкнуло к прекращению выступлений.

Стоит напомнить, что Аскрен провёл 22 боя в профессиональной карьере, одержал 19 побед, потерпел два поражения, а ещё один поединок был признан несостоявшимся. При этом он становился чемпионом Bellator и ONE FC в полусреднем весе, а также выигрывал золото по борьбе на Панамериканских играх 2005 года.

Кроме того, Аскрен дважды встречался с российскими бойцами и оба раза преуспевал. В 2013 году он взял верх техническим нокаутом над экс-чемпионом Bellator Андреем Корешковым, а три года спустя оказался сильнее Николая Алексахина.

Но, как известно, в смешанных единоборствах атлеты довольно часто возвращаются в спорт после окончания карьеры. Так, на путь возвращения встал полутяжеловес Энтони Джонсон, в 2017 году покинувший мир смешанных единоборств. По словам американца, изначально он планировал провести бой весной 2020 года, но не исключил, что битва с его участием может состояться летом.

«Я возвращаюсь и чувствую себя лучше. Мои удары стали сильнее, жёстче и быстрее... В первые два дня спаррингов я нокаутировал двух партнёров, поэтому думаю, что всё работает отлично», — признался Джонсон MMAFighting.

Также он рассказал о проблемах с лишним весом. В UFC Энтони выступал в полутяжёлом дивизионе (до 91 кг), но после окончания карьеры набрал несколько лишних килограммов. По его словам, в один момент цифра на весах достигла порядка 127 кг, что было для него настоящим испытанием. С тех пор он похудел на 18,1 кг и теперь готов дебютировать в тяжёлой категории.

«Я по-прежнему чувствую в себе силы. Конечно, в число самых больших тяжеловесов я не вхожу. В этой категории полно настоящих монстров. Но моё преимущество над ними заключается в скорости... Думаю, что я быстрее, чем они, и, вероятно, обладаю большей нокаутирующей мощью. Не забывайте об этом», — заключил боец.

За свою карьеру в UFC Джонсон прошёл путь от полусреднего до полутяжёлого веса, где и добился успеха. На протяжении нескольких лет он считался одним из самых страшных нокаутёров промоушена и дважды претендовал на титул, но оба раза уступал Дэниелу Кормье.

Новые соперники Олейника и Шлеменко

Тем временем российские ветераны ММА готовятся в очередной раз войти в клетку. Так, тяжеловес Алексей Олейник объявил, что может провести следующий поединок в январе. Спортсмен опубликовал фотографию, на которой был изображён контракт UFC с предложением выступить на турнире 18 января. При этом имя противника не называлось.

Для Олейника подобное предложение может оказаться очень выгодным. Ранее Конор Макгрегор заявлял, что его возвращение в октагон состоится именно 18 января. По предварительным данным, на эту дату назначено проведение турнира в Лас-Вегасе. В свете долгожданного возвращения ирландца, это шоу однозначно станет одним из самых громких и продаваемых в 2020 году, что вполне может отразиться на гонораре россиянина.

Что касается Шлеменко, то его следующий бой назначен на 14 декабря. Изначально, экс-чемпион Bellator должен был сразиться с Луисом Тейлором на турнире RCC 7, однако американец снялся с поединка из-за травмы. На данный момент официального заявления со стороны промоушена не последовало, но с большой долей вероятности оппонентом Александра станет Дэвид Брэнч.

«Уже прошли переговоры, мы договорились об условиях. Сейчас занимаемся оформлением визы и подписанием контракта. Как только уладим все формальные моменты, объявим этот бой официально», — заявил исполнительный директор RCC Николай Клименко.

Последние два года Брэнч выступал в UFC, но не смог закрепиться в крупнейшем ММА-промоушене планеты. В пяти схватках он потерпел три поражения и был уволен. При этом стоит отметить, что Дэвид бился исключительно с сильными атлетами. Среди его обидчиков значатся экс-чемпион в среднем весе Люк Рокхолд, а также крепкие Джаред Каннонье и Джек Херманссон. Кроме того, он взял верх над бывшим претендентом на пояс в полутяжёлой категории Тьяго Сантосом, который в июле составил серьёзную конкуренцию самому Джону Джонсу.

В свете не самых удачных выступлений Шлеменко, дуэль с Брэнчем обещает стать очень сложной. Так, за последние два года он потерпел четыре поражения и лишь дважды взял верх. И это при том, что большинство визави явно уступали ему в классе. Его последняя неудача датирована сентябрём. На турнире Roscongress Vladivostok Combat Night он уступил Крису Ханикатту.