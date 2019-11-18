Бой с Джексоном, треш-ток Макгрегора и завершение карьеры: о чём Фёдор Емельяненко говорил на встрече со студентами

Известный российский боец Фёдор Емельяненко встретился со студентами Дипломатической академии МИД РФ. На ней он говорил о подготовке к ближайшему поединку с Куинтоном Джексоном. Кроме того, 43-летний спортсмен признался, что готов к завершению карьеры, а также рассказал, при каком условии супруга согласилась дать ему разрешение на заключение последнего на данный момент контракта с Bellator. Помимо этого, экс-чемпион PRIDE и RINGS раскритиковал треш-ток в смешанных единоборствах и осудил Конора Макгрегора за оскорбления в адрес дагестанцев.

«Я динозавр в мире спорта. Понимаю, что меня ждут последние бои»

Карьера величайшего российского бойца Фёдора Емельяненко постепенно подходит к концу. В Bellator недавно заявили, что 43-летнему спортсмену осталось провести лишь несколько боёв. Одно из последних сражений состоится в особенно близкой сердцу экс-чемпиона PRIDE и RINGS Японии 29 декабря. Он померится силами с другим прославленным ветераном — Куинтоном Джексоном.

В преддверии поединка Емельяненко пообщался со студентами Дипломатической академии МИД РФ. Начал Фёдор, разумеется, с рассказа о подготовке к ближайшему бою, которая, по словам атлета, стартует 24 ноября, более чем за месяц до выхода в клетку.

«Приедут мой голландский тренер Питер Тайссе и ещё один специалист — серб. В воскресенье начнём основную подготовку, в том числе спарринги. А через две-три недели предстоит основная нагрузка», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

При этом Фёдору регулярно задавали вопросы о завершении карьеры. И россиянин не скрывал, что уже готов окончательно повесить перчатки на гвоздь.

«Я своего рода динозавр в мире спорта. Помню, как боролся на чемпионате России по дзюдо в 20 лет, а Сергею Косородову, чемпиону СССР и России, было 34 года. Мы смотрели на него как на что-то старое, древнее, как на легенду спорта. А сейчас я гораздо старше, чем Сергей тогда. Но, скажем так, чувствую себя хорошо, здоровье позволяет выступать. И мне хочется этого. Но я понимаю, что меня ждут последние бои. Пальцев одной руки будет много, чтобы посчитать, сколько мне осталось», — цитирует Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Мало того, боец рассказал, как добивался от жены разрешения на заключение контракта с Bellator.

«Жена ждёт не дождётся, когда я завершу карьеру. И моя, и её мама мне звонят. Они очень переживают, но поддерживают моё решение. Для меня это важно. Расскажу даже одну историю. Когда я находился в процессе подписания последнего контракта, супруга уже практически согласилась на это, но потом сказала, что даст добро, если батюшка благословит. В итоге я поехал к батюшке и добился этого благословения», — добавил Емельяненко.

При этом боец признался, что пока не знает, с кем он встретится после схватки с Джексоном, и подчеркнул, что в промоушене, скорее всего, также пока не определились с его будущими оппонентами. При этом он выразил готовность попытаться взять реванш в поединке с Фабрисиу Вердумом, который прервал его десятилетнюю победную серию в июне 2010-го.

«Шанс на победу у меня будет, шанс есть всегда. Я знал приём, который Фабрисиу тогда провёл на мне, готовился к нему, но в каком-то смысле поспешил — и попался. А он воспользовался этим. Но если мы ещё раз встретимся, возможность взять верх у меня будет», — подчеркнул боец.

«Недавно Макгрегор сказал некрасивые вещи в адрес дагестанцев»

Порассуждал Емельяненко и на другие темы, в частности осудил нелюбимый им треш-ток. По словам спортсмена, раньше в мире смешанных единоборств бойцы практически не оскорбляли друг друга, а стремились привлекать внимание болельщиков высоким уровнем мастерства.

«Один из святых сказал так: «Отпускающий шутку в чью-то сторону всё равно что кидает факел в дом». А что, в шутку же? Кого-то шутка может обидеть. На сегодняшний день нет ничего святого. Могут бросить колкость — как в сторону семьи, так и в сторону страны. Недавно Конор Макгрегор сказал некрасивые вещи в адрес дагестанцев. И наши бойцы стали осуждать его, хотя сами занимаются тем же. Да, не в адрес народа, а в адрес определённых людей. Но как человека можно отделить от народа?» — приводит слова Емельяненко Sport24.

В целом легенде MMA задавали на встрече самые разные вопросы. Так, Емельяненко не только вынужден был говорить о завершении карьеры, но и вспомнил о том, как пришёл в спорт.

«Мама преподавала в техническом лицее, тренер был там мастером. Я часто терял ключи от дома. И тренер сказал маме: «Давай, приводи бойца ко мне». Так в 11 лет я и начал заниматься самбо и дзюдо. Первая моя секция располагалась в бомбоубежище с очень толстой железной дверью. Я спустился туда, слышу, ребята занимаются, и голос оттуда: «Фёдор, заходи». И я зашёл. И до сих пор не ушёл из профессионального спорта», — поведал Емельяненко.

Фёдор также признался, что до сих пор испытывает мандраж в преддверии поединков.

«Перед боями коленки не трясутся, слава богу, но непосредственно в день поединка появляется соревновательный мандраж. Это нормально. До того могу отгонять посторонние мысли, но в сам день боя волнение присутствует. Стараюсь отвлечься, да и команда поддерживает. Но как только начинается разминка, волнение уходит. Моментально. А когда выхожу на ринг, ничего не трясётся», — рассказал спортсмен.