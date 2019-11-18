Емельяненко осудил высказывания Макгрегора на московской пресс-конференции

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко прокомментировал оскорбления экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора в адрес Дагестана.

«На сегодняшний день у него нет ничего святого. Потому и говорит всякие вещи в адрес страны, семьи. Видел недавно, что он сказал неприятные вещи в адрес дагестанского народа. Я бы хотел, чтобы у нас сохранились положительные ценности. Чтобы честь сберечь свою», — заявил Емельяненко на встрече со студентами Дипломатической академии МИД России.

На пресс-конференции в Москве Конор Макгрегор назвал жителей Дагестана «трусами».

Ранее Емельяненко рассказал, кто помог ему принять решение о продолжении карьеры.