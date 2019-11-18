Емельяненко рассказал, кто помог ему принять решение о продолжении карьеры

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал, что советовался с батюшкой перед принятием решения о продолжении карьеры.

«Жена очень переживает и давно мечтает о том, чтобы я закончил карьеру. Сначала она согласилась, чтобы я продолжал выступать, а затем говорит: «Давай, если батюшка тебя благословит, то я согласна, чтобы ты дрался и дальше». Но только с его благословения. Я удивился: «Ты же вроде согласилась уже». В итоге я пошёл к батюшке. Он сказал, что не видит никаких проблем: «Выходи, бейся, побеждай». Я сказал об этом жене, она была в шоке. Думала, что батюшка не даст благословение. Но он дал, и потому я продолжаю карьеру», — цитирует Емельяненко «Спорт-экспресс».

Следующим соперником российского бойца станет американец Куинтон Джексон. Бой состоится 29 декабря в Японии.

Ранее российский боец полусреднего веса Сергей Хандожко высказался о возможном бое между братьями Емельяненко.