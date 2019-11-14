Спортсмен и предприниматель: что известно об убийстве чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Российские СМИ сообщили об убийстве трёхкратного чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна. Предположительно, тело 40-летнего мужчины с многочисленными пулевыми ранениями было обнаружено недалеко от подъезда дома на юго-западе столицы. Злоумышленник скрылся с места преступления. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». В правоохранительных органах предположили, что мотивом могла послужить предпринимательская деятельность экс-спортсмена.

Утром в четверг, 14 ноября, ряд СМИ сообщили об убийстве в Москве трёхкратного чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна. По сообщению ТАСС, известный спортсмен был найден мёртвым на парковке около своего дома в юго-западном округе столицы. Причиной смерти стали многочисленные пулевые ранения, уточнил источник агентства в правоохранительных органах.

СК сообщил об убийстве мужчины на юго-западе Москвы, не указав имени. Однако СМИ утверждают, что в заявлении ведомства речь идёт именно о гибели Боляна.

«13 ноября 2019 года возле жилого дома, расположенного на Нахимовском проспекте в Москве, неизвестный выстрелил в мужчину 1979 года рождения. От полученного ранения последний скончался на месте происшествия», — говорится в заявлении СК.

По данным СМИ, Болян въехал на автомобиле во двор своего дома, где его ждал злоумышленник. Убийца несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия и попал жертве в голову. Затем преступник скрылся с места преступления.

Тело спортсмена обнаружил один из местных жителей. Он вызвал скорую помощь, однако прибывшие медики были вынуждены констатировать смерть.

«Было очень много крови. Я сразу позвонил в полицию. Уже потом мне сказали, что это известный спортсмен. Тело лежало прямо около внедорожника. Не знаю, его ли это автомобиль, но сегодня утром эту машину опечатали полицейские», — приводит слова очевидца «Комсомольская правда».

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». По предварительным данным, убийство было заказным, а его причиной послужил бизнес Боляна. После окончания профессиональной деятельности он возглавлял собственную фирму, связанную со спортом.

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«Следствие рассматривает различные версии случившегося, в том числе связанную с предпринимательской деятельностью», — приводит РИА Новости слова помощницы руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой.

В Союзе армян России также отметили, что убийство могло быть связано с долгами боксёра.

«Что это был за бизнес, нам так и не удалось выяснить. Скорее всего, мотивом стала делёжка денег. Возможно, он был кому-то должен или, наоборот, кто-то задолжал ему. При этом нам о его связях с криминальным миром ничего не известно», — приводит слова вице-президента организации Левона Манукяна «Комсомольская правда».

По некоторым данным, Болян являлся одним из самых титулованных представителей тайского бокса. Среди его достижений называют три чемпионских титула по версии WAKO, золото первенства планеты и Кубка мира по версии IPMTF, кубок Азии по кикбоксингу по версии WPKA, а также 17 побед на различных международных соревнованиях.

В Союзе армян России выразили соболезнования в связи с гибелью Боляна. Президент организации Ара Абрамян отметил, что боксёр внёс значительный вклад в развитие детского спорта. Он добавил, что союз намерен следить за ходом расследования и активно ему способствовать.

«У нас есть спортклуб, там тренируется молодёжь разных национальностей, даже люди из Африки, он всегда занимался, тренировал их, объяснял», — цитирует Абрамяна сайт телеканала «РЕН ТВ».

Близкие и знакомые Боляна организовали стихийный мемориал у места трагедии. По словам представителей его семьи, он отличался спокойным характером и ни с кем не враждовал.

«Он был очень хорошим и добрым человеком. Избегал конфликтов, ко всем относился по-доброму», — отметили они.