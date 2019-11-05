«Не давал другим верить в худшее»: скончался олимпийский чемпион 1996 года по гимнастике Дмитрий Василенко

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Дмитрий Василенко скончался 4 ноября в возрасте 43 лет. В последние годы он боролся с неизлечимой болезнью, которая привела к полному параличу. Василенко входил в состав сборной России и вместе с ней завоевал золото на Олимпиаде в Атланте в 1996 году, а также выигрывал медали чемпионатов мира и Европы.

Вечером 4 ноября известный гимнаст Алексей Немов сообщил любителям спорта печальную новость. Олимпийский чемпион 1996 года в командном первенстве Дмитрий Василенко, с которым Немов выступал за сборную России, скончался после продолжительной болезни. Спортсмену было 43 года.

«Прощай друг! Спасибо за всё. Димы больше нет с нами. Пусть земля ему будет пухом. Спасибо всем, кто молился за его здоровье. Теперь нам остаётся только молиться о его душе. Наши соболезнования родным и близким», — написал Немов в Instagram.

Позднее смерть Василенко подтвердили в Федерации спортивной гимнастики России. Организация также выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

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Василенко скончался во Франции после 11 лет борьбы с редкой, но тяжёлой болезнью — боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Это неизлечимое заболевание приводит к параличу и атрофии мышц. Как правило, смерть от БАС наступает вследствие отказа дыхательной мускулатуры и невозможности самостоятельно дышать.

Свой спортивный путь Василенко начинал в родном Черкесске в Карачаево-Черкесской Республике. На Северном Кавказе спортивная гимнастика не пользуется большой популярностью, но судьбу юного Дмитрия предопределил случай. Когда мальчику было пять лет, в подъезд его дома переехал известный в регионе тренер Александр Кудинов. Он заметил маленького мальчика, лазающего по деревьям, и позвал в гимнастический зал.

Василенко рано начал добиваться успехов и быстро попал в новую сборную России, образовавшуюся после распада СССР. Он мог показывать одинаково хорошие результаты во всех видах программы, но больше всего специализировался на вольных упражнениях. В них он стал серебряным призёром чемпионатов Европы в 1994 году. Осенью на чемпионате мира Василенко занял второе место в командном первенстве.

Главным событием в спортивной жизни гимнаста из Карачаево-Черкесии стали Олимпийские игры 1996 года. Он оказался одним из семи спортсменов, отобранных в мужскую сборную по спортивной гимнастике. В командном первенстве, служившем также квалификацией для отдельных видов, Василенко выступил во всех упражнениях, кроме перекладины. Все набранные им очки в итоге оказались зачётными для сборной и помогли завоевать золото, принеся победу над прошлогодними чемпионами мира из Китая. В личных финалах Василенко не выступал, хотя и стал седьмым в квалификации вольных упражнений, но выше него тогда оказались Алексей Немов и Алексей Воропаев.

Таким образом, Василенко стал первым и до сих пор единственным олимпийским чемпионом из своей республики. По воспоминаниям Александра Джемакулова, который занимался в одном зале с Дмитрием, а теперь возглавляет школу спортивной гимнастике в Черкесске, встречали олимпийского чемпиона на высоком уровне.

«Василенко чествовали в доме правительства в присутствии президента Владимира Хубиева, он показывал медаль, рассказывал, как завоевал её. Дмитрия одарили большим количеством подарков, вручили квартиру, машину. Для нас это был большой праздник, что он стал олимпийским чемпионом», — рассказал Джемакулов RT.

После Олимпиады Василенко переехал в Лилль по приглашению местного гимнастического клуба, в котором был и действующим спортсменом, и тренером. Позднее он вернулся в Россию для подготовки к следующей Олимпиаде и даже вошёл в итоговый состав сборной, но в последний момент был переведён в разряд запасных. Василенко снова уехал во Францию и занимался там гимнастикой до 2005 года.

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После завершения карьеры в семье Василенко произошло несчастье — от внезапной остановки сердца скончалась его 17-месячная дочь. Вскоре бывший гимнаст стал хромать, а в 2008 году врачи поставили страшный диагноз БАС, который приковал его к инвалидной коляске.

«После отъезда во Францию Дмитрий возвращался к родителям, мы продолжали сильно дружить. Он был очень живым человеком, до последнего боролся с болезнью. Когда он ещё мог разговаривать, то говорил мне по телефону: «Я не болею, я не инвалид», обещал поправиться. Он до конца не верил в худшее и не давал другим верить в это, хотя был тяжело болен», — отметил Джемакулов.

В том же году Василенко прошёл обследование в Германии. Ему сказали, что лечение невозможно, а жить остаётся всего три года, но их прогноз оказался неточным. Бывший гимнаст прожил ещё 11 лет, хотя его состояние продолжало ухудшаться. В последние годы он потерял возможность самостоятельно разговаривать, но благодаря специальной аппаратуре стал пользоваться компьютером с помощью глаз и таким образом продолжал общаться.

«Как человек Василенко всегда был добрым и отзывчивым, всегда был командным игроком, болел и переживал за развитие гимнастики в Карачаево-Черкесской Республике. Он боролся за то, чтобы этот вид спорта популяризировался в регионе», — добавил Джемакулов.