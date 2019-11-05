СМИ: В матче «Крыльев Советов» и «Рубина» произошла драка фанатов и умер один из стюардов

Во время матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» произошла драка фанатов клубов, а также скончался один из стюардов.

Как сообщает «Бизнес Online», во время игры фанаты казанцев несколько раз пытались прорваться прямо на трибуну болельщиков местного коллектива, чтобы сорвать оскорбительные баннеры.

Полиция и стюарды пытались сдержать фанатов, но оцепление было прорвано, после чего завязалась драка. В результате инцидента пострадали несколько человек, а также был задержан один из лидеров фанатского движения «Рубина».

Помимо этого, после игры к «Самара Арене» подъехала скорая помощь, так как стало плохо одному из стюардов. Врачи пытались его спасти, но он скончался прямо на стадионе.

Матч завершился со счётом 0:0.

Ранее сообщалось, что футболист Гранит Джака исключён из состава «Арсенала» на один матч из-за инцидента с фанатами.