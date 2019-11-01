Джака исключён из состава «Арсенала» на один матч из-за инцидента с фанатами

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о санкциях в отношении капитана команды Гранита Джаки, грубо отреагировавшего на освистывание болельщиками во время матча десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Он извинился перед болельщиками и всеми остальными. Теперь наше внимание обращено только на завтрашний матч. Завтра Джака не сыграет, потому что нам нужно на 100% сфокусироваться на игре», — приводит слова Эмери The Independent.

Фанаты начали аплодировать Джаку и освистывать его во время замены по ходу домашнего матча с «Кристал Пэлас», на что швейцарский хавбек приложил руку к уху и выкрикнул: «Да пошли вы!» Затем он снял футболку и ушёл в подтрибунное помещение.

Позднее Джака пояснил, что услышал с трибун оскорбления и негативные пожелания в адрес его семьи, что и стало причиной такой его реакции.

Матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон» состоится 2 ноября, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Моуринью хочет возглавить «Арсенал».