Мать погибшего футболиста из Калининграда: участок, в котором был сын, распустили в отпуск

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Мать погибшего футболиста черняховского «Прогресса» Ивана Вшивкова Ольга сообщила, что полицейский участок, в котором скончался её сын, распустили в отпуск.
Мать погибшего футболиста из Калининграда: участок, в котором был сын, распустили в отпуск
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Мне только что сообщили, что полицейский участок, в котором был Ваня, распустили в отпуск. Там сейчас какая-то драка, потасовка, что-то происходит», — приводит слова матери спортсмена Sport24.

По её словам, единственный, кто приходил к ней опрашивать по поводу сына, — это участковый, который собирал характеристику на умершего.

«Вчера была судмедэкспертиза, но, видимо, нам выдадут только свидетельство о смерти. Результаты экспертизы будут не раньше чем через месяц», — сказала Вшивкова.

Футболист скончался 21 октября в возрасте 36 лет в полицейском участке от ожогов.

Ранее сестра погибшего футболиста Вшивкова обвинила полицию в смерти брата.

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