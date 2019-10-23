Мать погибшего футболиста из Калининграда: участок, в котором был сын, распустили в отпуск

Мать погибшего футболиста черняховского «Прогресса» Ивана Вшивкова Ольга сообщила, что полицейский участок, в котором скончался её сын, распустили в отпуск.

«Мне только что сообщили, что полицейский участок, в котором был Ваня, распустили в отпуск. Там сейчас какая-то драка, потасовка, что-то происходит», — приводит слова матери спортсмена Sport24.

По её словам, единственный, кто приходил к ней опрашивать по поводу сына, — это участковый, который собирал характеристику на умершего.

«Вчера была судмедэкспертиза, но, видимо, нам выдадут только свидетельство о смерти. Результаты экспертизы будут не раньше чем через месяц», — сказала Вшивкова.

Футболист скончался 21 октября в возрасте 36 лет в полицейском участке от ожогов.

Ранее сестра погибшего футболиста Вшивкова обвинила полицию в смерти брата.